Беспартийное поведение

Единственного губернатора от партии «Справедливая Россия — За правду» Олега Николаева (Чувашия), который будет баллотироваться на сентябрьских выборах в качестве самовыдвиженца, поддержит не только «Единая Россия», но и КПРФ. По данным “Ъ”, коммунисты не собираются бороться за пост главы республики, поскольку разделяют позиции действующего главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чувашии Олег Николаев пойдет на второй срок самовыдвиженцем, но при поддержке сразу трех партий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Чувашии Олег Николаев пойдет на второй срок самовыдвиженцем, но при поддержке сразу трех партий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что КПРФ может отказаться от выдвижения кандидата на выборы главы Чувашии, “Ъ” рассказал источник в партии. По его словам, это решение обусловлено «близостью позиций» Олега Николаева и коммунистов. Собеседник “Ъ” подчеркнул, что в таком случае Компартия публично поддержит действующего губернатора, который будет баллотироваться на второй срок. Аналогичным образом, по данным “Ъ”, поступит и «Единая Россия».

Олег Николаев остается единственным российским губернатором, который состоит в партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

Ранее к эсерам относился глава Омской области Александр Бурков, однако в 2023 году он ушел в отставку. В КПРФ три губернатора — орловский Андрей Клычков, хакасский Валентин Коновалов и ульяновский Алексей Русских. У остальных оппозиционных партий, включая парламентские ЛДПР и «Новые люди», своих представителей в руководстве регионов нет.

Господин Николаев был назначен врио главы Чувашии 29 января 2020 года указом президента Владимира Путина. До этого он работал председателем комитета Госдумы по делам национальностей. Переходу на губернаторский пост предшествовала досрочная отставка прежнего руководителя республики единоросса Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой спецтехники и утратил доверие главы государства.

На выборах в 2020 году Олег Николаев баллотировался в качестве самовыдвиженца, а «Единая Россия» не выставляла против него своего кандидата: партия власти традиционно поддерживает оппозиционных глав, которых назначил Владимир Путин. А вот КПРФ в тех выборах поучаствовала, выдвинув первого секретаря чувашского рескома Александра Андреева. В результате господин Николаев победил с 75,6% голосов избирателей, коммунист пришел вторым (10,3%).

На предстоящих выборах Олег Николаев вновь будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Все остальные губернаторы, а также врио глав регионов, по данным “Ъ”, пойдут от «Единой России».

Что касается КПРФ, то она определила уже большую часть своих кандидатов. Как рассказал “Ъ” первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, в губернаторы будут баллотироваться Сергей Левченко (Иркутская область), Олег Михайлов (Коми), Николай Яшкин (Калужская область), Хафиз Миргалимов (Татарстан), Роман Литвинов (Камчатка), Ксения Айтакова (Пермский край), Андрей Архицкий (Брянская область), Евгений Бессонов (Ростовская область), Александр Ивачев (Свердловская область), Андрей Жидков (Тамбовская область), а также Александр Сафронов (Краснодарский край) и Алексей Бобовников (Курская область). Все перечисленные коммунисты, за исключением двух последних, являются первыми секретарями региональных отделений Компартии. Многие из них уже неоднократно принимали участие в губернаторских кампаниях.

Политолог Константин Калачев считает, что решение Владимира Путина поддержать выдвижение Олега Николаева на второй срок, которое он огласил на встрече с ним в конце марта, является знаком поддержки СРЗП, а также ее амбиций по сохранению фракции в Госдуме: «Решение президента по Николаеву — это не только про Чувашию, это про будущее устройство партийно-политической системы. А раз так, то мешать не надо, надо помогать». С этим связано и символичное решение КПРФ отказаться от участия в выборах главы Чувашии, уверен эксперт.

Андрей Прах