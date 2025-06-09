Суд арестовал «Средуралинвест-МТ» по иску национализированных компаний Гайсина

Свердловский арбитражный суд арестовал 62% ООО «Средуралинвест-МТ» в качестве обеспечительной меры по иску ООО «Актай-М» и ООО «Вагран». Общества требуют признать ничтожной сделку по приобретению Маликом Гайсиным 62% доли в уставном капитале «Средуралинвест-МТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд наложил арест на имущество компании, акции других обществ, принадлежащие ей, и их имущество. Малику Гайсину запрещено принимать любые решения в качестве владельца доли в компании, выводить денежные средства, совершать с ней сделки. Вывод средств запрещен также Тимуру Билалову.

«Средуралинвест-МТ» находится в Екатеринбурге, по данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в 2002 году. Учредителями выступают Малик Гайсин, ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Руководитель — Тимур Билалов. Компания занимается вложениями в ценные бумаги, ее прибыль за 2024 год составила 5,3 млн руб.

Первое заседание по делу назначено на 10 июля.

Доли в «Актай-М» и «Вагран» ранее принадлежали Малику Гайсину, однако в августе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства их, а также предприятия «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», доли в ООО «Корона Тэхет». В феврале 2024 года суд взыскал с него 690 млн убытков, которые, по утверждению надзорного ведомства, государство понесло в результате его деятельности на посту генерального директора завода электрических соединений «Исеть».

В сентябре 2024 года суд удовлетворил иск о национализации завода «Исеть». Генпрокуратуре удалось доказать суду, что Малик Гайсин, находясь на посту депутата Госдумы в 1995–1999 годах, использовал предприятие для личного обогащения, что нарушает антикоррупционное законодательство.

Ленинский районный суд рассматривает два уголовных дела в отношении Малика Гайсина. Он обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Второе дело связано с обвинением по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Заседания регулярно откладывают в связи с заболеванием фигуранта.

Анна Капустина