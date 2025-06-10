Судьбу должника обсудят в отеле

Три кредитора АО «Башкиравтодор» — предпринимательница Айгуль Губаева, ООО «Аквамак-процессинг» и ООО «АГ-бизнессгрупп» — анонсировали собрание кредиторов крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии. На встрече, которая пройдет 16 июня в уфимской гостинице «Амакс сити-отель», инициативная группа хочет назначить арбитражного управляющего и начать конкурсное производство в отношении должника. Между тем, временный управляющий «Башкиравтодора» Александр Путинцев пытается не допустить собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

16 июня в конференц-зале уфимской гостиницы «Амакс сити-отель» должно состояться собрание кредиторов, на котором планируется объявить об окончании наблюдения в отношении АО «Башкиравтодор», начале конкурсного производства и назначении арбитражного управляющего.

С идеей собрания выступили три кредитора компании — индивидуальный предприниматель Айгуль Губаева, ООО «Аквамак-процессинг» и ООО «АГ-бизнессгрупп», суммарная задолженность перед которыми составляет 491,5 млн руб. Кроме того, инициаторы встречи собираются подать ходатайство о признании должника банкротом.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году, является основным дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, принадлежит республике. В мае 2024 года в компании введено наблюдение, временным управляющим назначен Александр Путинцев. Общая сумма учтенных требований кредиторов превышает 4 млрд руб. В 2024 году убыток компании составил 719,3 млн руб. при выручке 9,6 млрд руб. Гендиректор компании Ильдар Юланов находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Айгуль Губаева зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в 2019 году в Уфе, деятельность связана с грузовыми автотранспортом. 9 июля 2024 года арбитражный суд Башкирии включил в реестр требований к «Башкиравтодору» около 6,2 млн руб. долга перед Айгуль Губаевой по двум договорам на содержание дорог в Калтасинском районе.

ООО «Аквамак-процессинг» зарегистрировано в 2005 году в Уфе. 19 февраля 2025 года компания вошла в пул кредиторов «Башкиравтодора», долги которого перед «Аквамак-процессингом» по четырем договорам поставки дорожного битума и дизельного топлива составляют 446,2 млн руб. В конце апреля 2025 года стало известно, что в отношении владельца компании Олега Макаренко возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК РФ), в настоящее время он находится под домашним арестом.

ООО «АГ-бизнесгрупп» зарегистрировано в 2010 году в Уфе, учредителем является Азамат Губаев. С 22 января 2025 года — в пуле кредиторов «Башкиравтодора», сумма требований по семи контрактам на содержание дорог в Бурзянском, Янаульском, Чекмагушевском, Дюртюлинском, Нуримановском, Илишевском и Бураевском районах составляет 39,1 млн руб.

Как следует из публикации на Федресурсе, 15 мая инициативная группа направила Александру Путинцеву совместное требование провести собрание, однако 19 мая временный управляющий ответил отказом. Кроме того, 2 июня он подал заявление в арбитражный суд о запрете проводить первое собрание кредиторов до рассмотрения по существу требований контрагентов «Башкиравтодора».

Суд отклонил заявление, указав на уже действующие обеспечительные меры, принятые в августе 2024 года по ходатайству Федеральной налоговой службы.

Какие кредиторы «Башкиравтодора» намерены участвовать в собрании, неизвестно. Для правомочности принятых на встрече решений необходимо присутствие кредиторов, владеющих не менее 50% голосов в реестре.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, основной акционер «Башкиравтодора», ситуацию вчера не комментировало. Дозвониться до Александра Путинцева не удалось.

Павел Новиков, партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры», полагает, что собрание кредиторов вряд ли можно будет считать законным с учетом действующих обеспечительных мер, принятых по заявлению ФНС. «Судебная практика, в том числе на уровне Верховного Суда РФ, неоднократно подтверждала, что все решения, принятые на собрании кредиторов, проведенном в нарушение обеспечительной меры, являются незаконными»,– заявил эксперт.

По мнению экономиста Всеволода Спивака, из-за большого количества кредиторов, несостоятельной бизнес-модели и рисков, связанных с уголовными делами, «Башкиравтодору» будет тяжело избежать банкротства, хотя такая задача, конечно, стоит перед правительством Башкирии.

Господин Спивак считает, что с точки зрения экономической эффективности и персональной безопасности лиц, принимающих решения, было бы целесообразно найти инвестора, который закроет просроченные и текущие обязательства компании под гарантии долгосрочных госконтрактов.

«Но для этого необходимо провести ряд корпоративных процедур, которые блокируются кредиторами. Действия кредиторов, кстати, тоже понятны и адекватны — они создают давление с целью создать условия, при которых будет необходимо так или иначе договариваться с ними здесь и сейчас»,— полагает эксперт.

Идэль Гумеров