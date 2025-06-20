«Инвестпроект — это еще и комплексное развитие территорий»

Карачаево-Черкесия у большинства россиян ассоциируется прежде всего с курортами. В самые известные из них сегодня активно вкладываются инвесторы. К 2030 году в регионе построят новые канатные дороги и десятки километров горнолыжных трасс, что, по прогнозам экспертов, поможет нарастить турпоток в республику до 4 млн отдыхающих в год. Другими драйверами роста экономики Карачаево-Черкесии являются промышленность и сельское хозяйство. Как развивается экономика, а также чем интересна республика для инвесторов, в интервью Guide рассказал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Общий объем инвестиций в прорывные проекты КЧР составит 201,7 млрд рублей

Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

Guide: С какими показателями Карачаево-Черкесия подошла к началу 2025 года?

Рашид Темрезов: На протяжении последних лет Карачаево-Черкесия демонстрирует положительную динамику по всем основным показателям социально-экономического развития. В 2024 году доходы консолидированного бюджета региона выросли на 26,5% по сравнению с 2023 годом, составив 46,3 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы увеличились еще больше — на 28,2%, достигнув 18,1 млрд руб. Валовой региональный продукт (ВРП) в 2024 году вырос на 7,4% по сравнению с 2023 годом.

G: Какие отрасли являются драйвером развития экономики республики?

Р. Т.: Структуру ВРП формируют в основном три отрасли экономики — промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Так, индекс промышленного производства в прошлом году в регионе составил 103,3% к уровню 2023 года, а общий объем отгруженной промышленной продукции увеличился на 5,7%. Мы по-прежнему сохраняем лидерство по производству минеральной воды — в 2024 году предприятия республики произвели 770 млн литров.

Традиционно успешно развивается сельскохозяйственный комплекс. Наши аграрии произвели продукции в прошлом году на 45,7 млрд руб. Это на 12,3% больше в сравнении с аналогичным показателем 2022 года. А за пять лет объем валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли вырос в 1,4 раза.

Настоящим драйвером развития экономики Карачаево-Черкесии в последнее десятилетие стала индустрия гостеприимства. Ежегодно туристический поток в Карачаево-Черкесию растет в среднем на 15%. Только за 2024 год республику посетило более 2 млн 253 тыс. туристов. Это в четыре раза превышает население республики.

Прогнозируем, что к 2030 году туристический поток в регионе составит 4 млн человек в год. Важную роль в этом вопросе играет развитие всесезонного курорта «Архыз», а также старейших курортов нашей страны Теберды и Домбая, которые на сегодняшний день стали точками притяжения не только туристов, но и инвестиций.

К 2030 году в туристическую отрасль республики планируется инвестировать около 90 млн руб., в результате появится восемь новых канатных дорог и 40 км горнолыжных трасс, что сделает наши курорты еще более привлекательными для любителей активного отдыха.

В 2025 году началась реализация проекта по строительству первого в Карачаево-Черкесии аэропортового комплекса

Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

G: Расскажите подробнее о развитии промышленности. Что производят предприятия республики?

Р. Т.: Промышленность, как я уже сказал, занимает ведущее место в структуре ВРП региона. Наши предприятия плотно сотрудничают с федеральным и региональным фондами развития промышленности, пользуются мерами государственной поддержки, инициированными президентом и правительством России. Есть как старейшие предприятия, которые продолжают функционировать, модернизируя свои процессы и расширяя ассортимент продукции, так и новые производства, которые активно создаются в последние годы.

Так, в республике производится широкий спектр строительных материалов, которые активно поставляются в различные регионы страны. Эта отрасль составляет более 25% от общего объема промышленного производства региона. Успешно развивается легкая промышленность, в этом направлении функционируют 99 предприятий и свыше тысячи индивидуальных предпринимателей. Они производят разнообразную продукцию, которая востребована как в России, так и в странах-партнерах.

Кроме того, наблюдается активный рост в производстве резинотехнических и пластиковых изделий, пищевых продуктов и напитков, а также в фармацевтической отрасли и добыче полезных ископаемых.

Чтобы придать новый виток развитию отрасли в республике, мы объявили 2023 год Годом развития промышленности в КЧР, который стал знаковым благодаря запуску новых производств! В этот год мы ввели в эксплуатацию шесть новых промышленных производств в сфере строительных материалов, переработки сельскохозяйственной продукции, текстильного производства, гидроэнергетики, что позволило в 2024 году создать только в промышленной отрасли 500 рабочих мест.

Увеличение объемов промышленной продукции связано с реализацией инвестиционных проектов, направленных на создание новых и модернизацию существующих производств. За последние два года сумма инвестиций в основной капитал в промышленности составила около 14 млрд руб.

И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В текущем году приступили к реализации еще четырех инвестпроектов в горнодобывающей отрасли, производстве резинотехнических изделий и легкой промышленности.

G: Когда-то в Карачаево-Черкесии из-за нерентабельности были вырублены многие сады. Вы приложили немалые усилия по их возрождению. Что сейчас происходит в этой сфере и какие еще отрасли сельского хозяйства развиваются в республике наиболее активно?

Р. Т.: Действительно, в последние годы Карачаево-Черкесия уверенно занимает позицию одного из ведущих садоводческих регионов нашей страны. На территории республики уже заложено около 1,5 тыс. га садов, валовой сбор яблок за прошедший год составил 32 тыс. т. В этом году планируем увеличить производство яблок и груш до 34 тыс. т, что на 6% больше по сравнению с 2024 годом. В планы до 2030 года входит расширение площади плодовых насаждений до 2,5 тыс. га. При достижении полной мощности объем производства может составить до 64 тыс. т плодов в год.

Не меньше внимания уделяется и развитию мини-садов. В республике продолжается реализация региональной программы по развитию мини-садоводства, в рамках которой уже заложено 478 садов интенсивного типа на участках личных подсобных хозяйств. В этом году запланировано создание садов еще в 90 таких хозяйствах.

Кроме того, осуществляем ряд инвестиционных проектов по строительству хранилищ общей вместимостью 80 тыс. тонн, способствующих увеличению мощностей хранения фруктов в республике. Уже введены в эксплуатацию фруктохранилище на 5 тыс. т для хранения яблок и плодохранилище мощностью 10 тыс. т. Планируем строительство фруктохранилища, рассчитанного на 65 тыс. т, которое станет самым крупным в России.

Активно развивается и производство овощей в закрытом грунте. По этому показателю Карачаево-Черкесия входит в топ-10 российских регионов с объемом производства 31 тыс. тонн овощей в год. Основным предприятием по выращиванию овощей в закрытом грунте является один из крупнейших тепличных комплексов в стране — «Агрокомбинат "Южный"». В ближайшие годы, до 2026 года, запланирована модернизация на площади 28 га.

Отмечу, что значительный вклад в общий объем производства вносят малые хозяйства. В регионе действуют теплицы нового поколения, которые обеспечивают стабильное поступление свежих овощей и фруктов на местные рынки. И здесь очень важна господдержка по развитию личных подсобных хозяйств, которая в Карачаево-Черкесии, безусловно, оказывается. Это субсидии, гранты и льготные программы, которые помогают фермерам приобретать современное оборудование и расширять площади под теплицы. Прогнозируем, что к концу года объем производства овощей в закрытом грунте в республике достигнет 45 тыс. тонн, что на 42,9% больше по сравнению с 2024 годом.

Нельзя не отметить и устойчивые темпы развития животноводческого комплекса. Республика продолжает входить в число регионов-лидеров по поголовью мелкого рогатого скота — 1,23 млн голов овец и коз. В регионе открыт и функционирует крупнейший в России новый завод по переработке баранины одного из крупнейших агрохолдингов в России — ГК «Дамате», производственной мощностью 25 тыс. т в год. Также «Дамате» построила в Карачаево-Черкесии крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе комплекс по откорму овец мощностью 50 тыс. голов единовременного содержания.

Государственная поддержка сельского хозяйства в республике осуществляется в рамках программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» и включает субсидии и гранты на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования, поддержку сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры, закладку садов интенсивного типа, развитие семейных ферм и сельского туризма, создание и развитие хозяйств в республике в рамках гранта «Агростартап» и многое другое.

G: Как вы оцениваете деловую активность в Карачаево-Черкесии?

Р. Т.: Благодаря политике президента и правительства РФ по поддержке бизнеса количество предпринимателей в КЧР ежегодно растет. По итогам прошлого года в республике насчитывается более 47 тыс. предпринимателей. Активно развивается институт самозанятых: благодаря мерам региональной поддержки для граждан, использующих налоговый режим «налог на профессиональный доход», к началу текущего года их число достигло свыше 27 тыс. человек. Только за 1-й квартал текущего года количество самозанятых граждан в республике возросло на 8,6%.

Значительный вклад в эти результаты внесли объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В регионе действуют микрокредитная компания, предоставляющая льготные займы, и гарантийный фонд, который выдает поручительства для привлечения заемных средств. Кроме того, в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» был создан Центр «Мой Бизнес», который предлагает комплекс нефинансовых мер поддержки предпринимателям. С момента открытия Центра субъектам МСП было предоставлено более 13 тыс. услуг.

Объем налоговых поступлений от представителей МСП в Карачаево-Черкесии в 2024 году вырос на 35,9% по сравнению с 2023 годом.

К 2030 году в КЧР построят 8 новых канатных дорог и 40 км горнолыжных трасс

Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

G: Какие проблемы перед бизнесом КЧР стоят наиболее остро и что нужно для их решения?

Р. Т.: Мы видим, что, несмотря на санкции и современные вызовы, с которыми сталкивается наша страна и Карачаево-Черкесия как ее неотъемлемая часть, бизнес развивается, реализуются новые инвестпроекты, появляются новые производства.

С целью сохранения положительной тенденции и дальнейшей поддержки деловой активности в регионе мы поставили перед собой несколько задач.

Первая — это подготовка квалифицированных рабочих кадров. Для этого нам нужна синхронизация наших образовательных учреждений с потребностями рынка труда, важна связь с производством. Мы уже наладили комплексную работу в этом направлении, формируем образовательный заказ с учетом мнений работодателей. Участвуем в программе Минпросвещения России при личной поддержке министра Сергея Кравцова в программе «Профессионалитет», с помощью которой модернизируем наши средние специальные учебные заведения с целью подготовки востребованных кадров в отраслях туризма, промышленности, сельского хозяйства, в социальной сфере.

Вторая — модернизация и наращивание мощностей действующих производств. Как я уже говорил, в нашей стране действует широкий спектр мер господдержки промышленности, который успешно применяется на уровне региона.

Третья — совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры. Что касается дорог федерального и регионального значения, то благодаря нацпроектам и за счет средств регионального Дорожного фонда мы активно приводим дороги в нормативное состояние. Думаю, и жители, и гости нашей республики видят в этом плане положительные изменения.

В этом году мы приступили к реализации масштабного проекта по строительству первого в Карачаево-Черкесии аэропортового комплекса. Он станет катализатором для развития транспортной инфраструктуры, включая автомобильные дороги. В частности, будет построена дорога, соединяющая аэропорт с курортом «Архыз», а также проведена реконструкция дороги от аэропорта до Черкесска. Новый аэропорт также позволит создать новые транспортно-логистические линии для экспорта продукции, производимой в Карачаево-Черкесии.

G: Насколько, на ваш взгляд, выгодно инвестировать в экономику Карачаево-Черкесии?

Р. Т.: Вкладывать в экономику Карачаево-Черкесии можно и нужно. Мы с каждым инвестором ведем индивидуальную совместную работу, предлагая широкий спектр мер поддержки, закрепленный законодательно.

Например, мы предоставляем льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций на период не более пяти лет с момента возникновения обязанности по уплате налога и инвестиционного налогового вычета при исчислении налога на прибыль.

Кроме того, средства бюджета Карачаево-Черкесии, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, направляются на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов.

С 2011 года у нас в регионе действует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, которая предоставляет резидентам ряд налоговых льгот и преференций и признана одной из самых эффективных в России.

В рамках исполнения поручения председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина разработана Модель экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в которую включены пять прорывных инвестиционных проектов. Это развитие зеленой генерации, интенсивного садоводства, всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Архыз» и «Теберда-Домбай», а также, как я уже сказал, строительство нового аэропортового комплекса «Архыз».

Общий объем инвестиций по указанным проектам составит 201,7 млрд руб., что в итоге позволит создать более 5000 новых рабочих мест. Реализация каждого из прорывных проектов, закрепленных в Модели экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, проходит согласно плановым показателям и срокам.

Меры поддержки способствуют повышению эффективности инвестиционных проектов в республике, оптимизируя расходы инвесторов и позволяя направлять сэкономленные средства на масштабирование бизнеса. Уже сейчас механизмы налоговых льгот демонстрируют свою эффективность, я привел цифры по увеличению собственной налоговой базы, росту новых рабочих мест. Но кроме этих показателей, любой инвестпроект — это еще и комплексное развитие территорий населенных пунктов: это строительство инженерной, дорожной инфраструктуры, развитие смежных отраслей, занятость местного населения. Для нас это самые главные показатели, потому что они в первую очередь влияют на улучшение качества жизни наших граждан и достижение стратегических целей развития нашего государства, поставленных президентом России Владимиром Путиным, касающихся роста благосостояния граждан, обеспечения экономического и технологического суверенитета.

Беседовала Маргарита Синкевич