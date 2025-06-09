С московской фирмы взыщут ущерб за срыв ремонта моста в Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с московского ООО «Мостоотряд-13» 3,5 млн руб. ущерба за срыв ремонта моста через ручей Ериловка на автодороге «Вербилово — Грязное — Боринское». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Областное учреждение «Липецкавтодор» и ООО «Мостоотряд-13» заключили контракт на обновление моста в 2023 году, его стоимость составляла 95 млн руб. Подрядчик значительно отстал от графика выполнения работ, поэтому заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. Региональное УФАС рассмотрело заявление «Липецкавтодора» и включило «Мостоотряд-13» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

В конце августа прошлого года контракт на ремонт моста через ручей Ериловка заключили с местным ООО «Многопрофильное предприятие "Стройсоюз"» за 94,8 млн руб. Срок исполнения обязательств — 20 ноября 2025 года. Разницу между работами, невыполненными ООО «Мостотряд-13», и работами «по замещающей сделке» оценили в 3,5 млн руб.

Алина Морозова