В Липецкой области московская компания сорвала ремонт моста за 95 млн рублей

Липецкое управление ФАС включило московскую компанию ООО «Мостоотряд-13» в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной такого решения стало то, что подрядчик сорвал ремонт моста через ручей Ериловка на автомобильной дороге «Вербилово — Грязное — Боринское» в Липецком районе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Систематическое нарушение графика и ненадлежащее исполнение обязательств послужили основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке, пояснили в Дорожном агентстве Липецкой области.

Согласно порталу госзакупок, контракт был заключен по цене в 95,2 млн руб. при начальной в 104,6 млн руб. Как рассказали в облправительстве, восстановление переправы в селе Грязное началось в сентябре прошлого года. Оно должно было завершиться в октябре 2024-го, но с середины мая работы были приостановлены.

Теперь Дорожное агентство намерено объявить повторный тендер на ремонт моста через ручей Ериловка. Новому подрядчику предстоит выполнить работы до конца 2025 года.

«Мы не раз предупреждали компании, берущие на себя обязательства по ремонту и строительству объектов в Липецкой области, что будем тщательно контролировать ход работ, их качество и соблюдение сроков,— сказал губернатор Игорь Артамонов.— Те, кто не соответствует заявленным ожиданиям, попадают в реестр недобросовестных поставщиков услуг и больше не участвуют в конкурсах на выполнение работ в регионе».

По данным Rusprofile, ООО «Мостоотряд-13» зарегистрировано в 2019 году в городе Чехове Московской области. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Руслан Муратов. Выручка компании в 2023 году составила 32 млн руб., чистая прибыль — 106 тыс. руб.

Денис Пискунов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте