«Мы сделали упор на создание логистических центров»

По итогам 2024 года инвестиции в туротрасль Адыгеи выросли в 4,5 раза. Региональные власти считают, что таким результатам способствуют госинвестиции в создание промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры. Глава республики Мурат Кумпилов в интервью Guide рассказал о ключевых проектах, новых возможностях и стратегиях, которые помогают делать Адыгею привлекательной как для инвестиций, так и для жизни в целом.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Фото: Правительство Республики Адыгея

Guide: Как Адыгея сегодня справляется с кризисными явлениями?

Мурат Кумпилов: Наша работа идет согласно сформированному правительством страны единому плану по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. И в условиях сильнейшего санкционного давления на Россию поддержка президента Владимира Путина и правительства РФ помогает решать важные задачи региона. Национальные проекты, государственные программы, Индивидуальная программа социально-экономического развития, механизм комплексного развития сельских территорий, партийные проекты «Единой России», инструменты льготного финансирования для развития инфраструктуры (специальные казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты) — все это позволяет привлекать колоссальные средства для решения задач.

Всего, начиная с 2019 года, на осуществление мероприятий нацпроектов, а также федеральных и республиканских госпрограмм из бюджетов всех уровней было направлено более 207 млрд руб. В том числе 18,5 млрд руб. — в прошлом году, работы шли на 72 объектах. А с 2019 года по нацпроектам и госпрограммам в регионе построено и отремонтировано более 1 тыс. объектов. Действенным инструментом стала индивидуальная программа социально-экономического развития республики (ИПР), которая была завершена в прошлом году. В результате за пять лет привлечено 4,1 млрд руб. внебюджетных инвестиций, уже создано 200 рабочих мест и обеспечено создание еще 1 тыс. новых рабочих мест. Точечно решены инфраструктурные вопросы. Новая шестилетняя ИПР стартовала с 2025 года, ее финансирование составит 6 млрд руб.

В результате в Адыгее отмечается стабильный рост основных экономических показателей. За последние семь лет значительно увеличился ВРП, среднемесячная начисленная заработная плата за год выросла на 19,6%, снизился до 2,6% уровень общей безработицы, собственные доходы бюджета показали темп роста 127,7% в 2024 году.

Рост экономики позволяет эффективнее решать социальные задачи, нацеленные на рост благополучия людей, создание условий для комфортной жизни, работы, достойного воспитания детей. Мы продвигаемся в этих вопросах. Это подтверждает и РИА-рейтинг: по итогам прошлого года Адыгея вошла в топ-20 российских регионов по качеству жизни.

G: В какой стадии реализации сейчас находится проект строительства промпарка «Энем»?

М. К.: Ранее для его создания мы выделили территорию в 200 га с удобным географическим положением. В создание транспортно-инженерной инфраструктуры вложили 3,3 млрд руб. Планируем разместить здесь до 50 хозяйствующих субъектов и привлечь около 55 млрд руб. инвестиций. Здесь будет создано более 8 тыс. новых рабочих мест.

На территории объекта уже функционирует промышленное здание на 4,6 тыс. кв. м, построено административно-хозяйственное здание, а также строится универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров — ООО «Логистический центр Адыгея 4». Активно привлекаем резидентов на промзону. На сегодня всеми резидентами вложено 4 млрд руб. внебюджетных инвестиций.

G: А как продвигается строительство горнолыжного экокурорта «Лагонаки» и инфраструктуры для реализации этого проекта? И в целом, что сегодня происходит в туристической сфере региона?

М. К.: Туризм является одним из ключевых элементов развития республики. В прошлом году Адыгею посетили рекордные 865 тыс. человек. За минувший год почти на 40% увеличился номерной фонд, объем которого превысил планку в 3,5 тыс. номеров. В результате почти в два раза выросли налоговые поступления в бюджет республики. В целом по итогам 2024 года инвестиции в отрасль выросли в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом, составив 5,5 млрд руб.

Итоги года показывают, что цели нацпроекта досрочно выполнены: регион уже удвоил турпоток, а вклад туризма в ВРП республики достиг 5% (по России — 2,9%). Отраслевой нацпроект продолжается: на три года, начиная с этого, Адыгее выделено 454 млн руб. на развитие туризма.

Достигнутые результаты будут существенно увеличены с запуском экокурорта «Лагонаки». Сейчас идет первый этап проекта. Вопросы обеспечивающей инфраструктуры к объекту решаются за счет отраслевого нацпроекта и ИПР. Также в рамках новой индивидуальной программы направим средства и к будущему туристско-рекреационному парку «Дегуакская поляна».

G: Какие другие инфраструктурные проекты, реализуемые сегодня в республике, вы бы выделили как опорные для Адыгеи?

М. К.: Развитие инфраструктуры, увеличение энергомощностей — это один из важных факторов, влияющих на качество жизни населения и на рост инвестиционной привлекательности региона. У нас идет большая работа по развитию дорожной сети. Всего за 2019–2024 годы в Адыгее введено в эксплуатацию 363 объекта общей протяженностью 507 км. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» шли с опережением на год. В этом году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок еще 40 объектов.

Силами Росавтодора за шесть лет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 101 км федеральных дорог. В том числе построена автодорога «Даховская — Дегуакская поляна». Завершается строительство 3-й очереди трассы «Гузерипль — плато Лагонаки». Началось строительство транспортной развязки на участке дороги между пос. Энемом и пос. Яблоновским. Решается вопрос с наиболее загруженными и аварийно опасными участками автодорог.

Активно развивается строительная сфера. Общий объем работ, выполненных в регионе по виду деятельности «Строительство», составил 28 млрд руб. С 2019 года введено в эксплуатацию 2 млн 420 тыс. кв. м жилья. Из них в прошлом году ввели 565 тыс. кв. м.

Вся та работа, которую мы ведем для повышения качества жизни людей, будет усилена в том числе за счет нового механизма: с этого года в регионе формируется девять опорных населенных пунктов, где главные усилия будут направлены на инфраструктурное развитие — к 2030 году качество среды для жизни в этих населенных пунктах должно повыситься минимум на 30%.

G: Каковы темпы развития плодоводства в республике? Ранее правительство Адыгеи сообщало о том, что агростартапы становятся здесь новыми точками роста, что власти делают на них ставку и предоставляют господдержку. Есть ли уже какие-то результаты?

М. К.: За пять лет аграриями республики заложено 1200 га многолетних насаждений — это почти 30% от всей площади в сельхозорганизациях и КФХ. В 2024 году заложено почти 173 га. На поддержку этого направления было направлено 86,6 млн руб. В текущем году планируем довести площадь закладки до 400 га. Увеличили и объем поддержки — на 2025 год предусмотрено уже 293,2 млн руб. Постоянно увеличивается финансирование Агростартапа. Введена новая мера на развитие ягодоводства. Расширение площадей многолетних насаждений уже повлияло на рост валовых сборов плодов и ягод: в прошлом году в организованном секторе собрано 56,5 тыс. т, что на 85% больше, чем годом ранее.

G: Какие самые интересные, на ваш взгляд, инвестиционные проекты республика в этом году везет на ПМЭФ?

М. К.: Инвестиции в республику стабильно растут. По итогам прошлого года общий объем инвестиций — почти 70 млрд руб. с темпом 109,4%. В работе было 37 проектов с суммарным объемом инвестиций 92 млрд руб. Адыгея заняла 14-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата за прошлый год. Большую роль играет действующая в регионе система поддержки инвесторов — мы постоянно улучшаем условия для работы бизнеса. Для этого активно взаимодействуем с Агентством стратегических инициатив, внедряем лучшие практики.

За последние годы мы сделали упор на создание логистических центров — сегодня это важнейшие объекты в сфере транспорта и логистики. Привлекаем крупные сетевые компании и онлайн-ритейлеров. Большие перспективы связываем и с новыми проектами в области АПК. Одним из значимых в этой отрасли является проект по созданию Агробиотехнопарка с объемом инвестиций 900 млн руб. В результате в республике будет создана новая научно-образовательная площадка, которая объединит усилия науки, бизнеса и власти для решения важнейших задач, поставленных главой государства,— снизить импортозависимость в растениеводстве и семеноводстве и в целом укреплять техсуверенитет АПК.

Беседовал Михаил Волкодав