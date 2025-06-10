Следствие приценилось к экскаватору

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела программиста Ярослава Караваева и юриста Станислава Сазонова. В свое время первый при помощи второго выиграл у фирмы — поставщика экскаватора-погрузчика — около 90 млн рублей по гражданскому делу о нарушении прав потребителя, но следствие решило, что фигуранты обманули и продавца, и суд. Обвиняемые настаивают, что фабула дела не содержит состава преступления, а само оно было возбуждено и расследовалось с грубыми нарушениями законодательства и подтасовками, и требуют прекращения своего уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ярослав Караваев и Станислав Сазонов завершили ознакомление с материалами своего уголовного дела, на днях будет подписан соответствующий протокол, после чего материалы отправят в прокуратуру. Обоим инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

История, которая легла в основу уголовного дела, началась в 2020 году, когда Ярослав Караваев купил у ООО «Техпортавтосервис» экскаватор за 7,6 млн рублей для обработки личного участка.

Дело в том, что многодетная семья Караваевых живет в Ленинградской области большим кланом, совместное приусадебное хозяйство, по словам самого господина Караваева, ведут несколько десятков родственников.

Через год покупатель обратился в суд, потребовав расторжения договора на том основании, что техника постоянно ломалась, и возврата ему уплаченных денег и разного рода компенсаций, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей. Разбирательства продолжались до 2023 года, в итоге с учетом подорожания самого экскаватора, штрафов за просрочку, компенсации морального вреда и т. п. истцу с помощью специализирующегося на подобных вопросах юриста Сазонова удалось отсудить около 90 млн рублей. Из-за такой крупной суммы, выигранной в гражданском суде, эта история вызвала в Петербурге немалый резонанс.

Такой исход процесса руководство ООО не устроил, и представители фирмы написали заявление в УМВД по Адмиралтейскому району с требованием возбудить дело о мошенничестве: они утверждали, что вопреки договору купли-продажи техника использовалась не в личных, а в коммерческих целях, а суд был введен в заблуждение. Однако в декабре 2023 года полицией в возбуждении дела было отказано. Тогда предприниматели обратились в районный отдел СКР. Летом прошлого года там возбудили дело сначала в отношении неустановленных лиц, затем обвинение было предъявлено Ярославу Караваеву и Станиславу Сазонову. По версии следствия, программист умышленно обратился в фирму-поставщика по поводу поломки в последний день гарантийного ремонта, что дало ему возможность требовать расторжения договора, а затем вместе с юристом они ввели в заблуждение суд, указав, что техника использовалась в личных целях, тогда как на самом деле экскаватор эксплуатировался не только на участке Ярослава Караваева, но и на стороне.

Следствие подсчитало, что если бы в гражданском суде не было доказано, что Ярослав Караваев являлся потребителем, то сумма присужденного не превысила бы 15 млн рублей. Факт, что техника была с браком, в деле не отрицается, речь идет о разнице в выплате.

Фигуранты версию следствия отвергают. При этом, как рассказал “Ъ” представитель обвиняемых, во время ознакомления с материалами ими были выявлены грубые процессуальные нарушения и даже подтасовки, из-за которых производство по делу должно быть немедленно прекращено. Соответствующая жалоба была направлена в Октябрьский райсуд Петербурга еще в конце апреля, однако по каким-то причинам до сих пор не рассмотрена.

Защита указывает, что по закону дело о мошенничестве должен расследовать тот правоохранительный орган, который преступление выявил. В данном случае это полиция, но она отказала в возбуждении дела. Впоследствии в материалах расследования появилось новое постановление, отменяющее отказное, но в разных томах дела, говорится в жалобе, даты принятия процессуальных решений противоречат друг другу, причем в любом случае проверки органов внутренних дел вышли за все возможные процессуальные сроки.

Мало того, отметили в беседе с “Ъ” представители защиты, сильно разнятся даже подписи одного и того же руководителя следственного отдела по Адмиралтейскому району петербургского ГСУ СКР Алексея Головкина, которые стоят на разных документах. По мнению защиты, это может говорить о том, что какие-то бумаги подписывались задним числом.

Дело в том, что пока шло расследование, господин Головкин был уволен с должности. Перед этим федеральные и петербургские СМИ сообщали, что гаишники задержали его нетрезвым за рулем (сам он этот факт отрицал), а глава СКР Александр Бастрыкин назначал по этому поводу проверку.

В жалобе также указывается, что решение о передаче дела из ОМВД в управление СКР должна принимать прокуратура, но его так и не последовало. Кроме того, отмечается в документе, полиция, если верить материалам расследования, в самом начале июля 2024 года передала материалы в Следственный комитет для присоединения к уголовному делу и даже указала его номер, но само дело с таким номером было возбуждено в СКР только 18 июля, то есть почти через три недели.

«По закону соединять можно только уже возбужденные дела, а в нашем случае выходит, что соединили дела, которых еще в реальности не было. Налицо грубая подтасовка»,— пояснил “Ъ” представитель обвиняемых

Что же касается самого обвинения, то защита считает его абсурдным. «Если исходить из фабулы дела, то состава преступления в действиях обвиняемых нет,— сказал “Ъ” представитель фигурантов.— По версии следствия, деньги были похищены путем их списания со счета поставщика техники по решению суда. Но мошенничество может быть только противоправным, а незаконно списать средства по решению суда невозможно. Если же исходить из того, что мошенничество было совершено в суде путем предоставления туда фальшивых документов, то в обвинении помимо ст. 159 УК РФ должна быть и ст. 303 (фальсификация доказательств). А ее нет. Соответственно, такое мошенничество не могло быть совершено в принципе».

Александр Александров