По обвинению в мошенничестве задержан бывший советник главы Хакасии

В Хакасии задержан директор юридической фирмы, которому предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), решается вопрос о его заключении под стражу. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета. В ведомстве не назвали имя обвиняемого, по данным источников, речь идет о юристе Михаиле Антоневиче, бывшем советнике главы республики.

По материалам дела, в конце 2024 года к директору юрфирмы обратились жительница Саяногорска и ее сын. Им потребовалась консультация по вопросу наследования имущества умершего сожителя женщины. Узнав, что правоохранители проводят проверку по факту смерти мужчины, адвокат обманул клиентов. Им он сообщил, что следователи завели уголовное дело об убийстве, в котором подозревают сожительницу. Юрист пообещал решить вопрос о прекращении дела, попросив за свои услуги 300 тыс. руб.

Получив требуемую сумму, юрист присвоил деньги, не намереваясь что-либо предпринимать в интересах клиентки.

Илья Николаев