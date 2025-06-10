Теннис

Рейтинг АТР

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 880 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6385. 4 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4800. 5 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630. 6 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4560. 7 (4). Тейлор Фриц — 4485. 8 (12). Томми Пол (оба — США) — 3510. 9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440. 10 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3285. 11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3100. 12 (13). Бен Шелтон — 3080. 13 (16). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 3015. 14 (14). Артюр Фис (Франция) — 2935. 15 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2920. 16 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905. 17 (19). Якуб Меншик (Чехия) — 2322. 18 (18). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2285. 19 (17). Григор Димитров (Болгария) — 2205. 20 (21). Юго Эмбер (Франция) — 2195… 24 (24). Карен Хачанов — 2010… 74 (72). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 816.

Рейтинг WTA

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 553 очка. 2 (2). Кори Гауфф — 8083. 3 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6483. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 4805. 5 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4668. 6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636. 7 (5). Ига Швёнтек (Польша) — 4618. 8 (8). Мэдисон Кис (США) — 4484. 9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684. 10 (9). Эмма Наварро (США) — 3649. 11 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3358. 12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3168. 13 (14). Элина Свитолина (Украина) — 3035. 14 (13). Каролина Мухова (Чехия) — 2929. 15 (16). Аманда Анисимова (США) — 2804. 16 (17). Дарья Касаткина (Австралия) — 2801. 17 (15). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2724. 18 (18). Людмила Самсонова — 2390. 19 (20). Екатерина Александрова (обе — Россия)— 2378. 20 (21). Елена Остапенко (Латвия) — 2200… 28 (28). Анна Калинская — 1657… 39 (46). Вероника Кудерметова — 1307. 40 (37). Анастасия Потапова — 1299... 56 (50). Анастасия Павлюченкова — 1052… 62 (58). Полина Кудерметова — 998… 70 (62). Анна Блинкова — 907… 83 (86). Камилла Рахимова — 786… 99 (102). Эрика Андреева (все — Россия) — 702.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.