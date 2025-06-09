От этической экспертизы до спасения жизней

В России и мире проводятся и этически одобряются клинические исследования. Как это делается? Почему бывают простои? Что в этих процессах поддается автоматизации с нейросетями? Обо всем этом «Ъ-Науке» рассказали эксперты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и Центра технологий для общества Yandex Cloud.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Клинические исследования — это испытания новых методов лечения (от таблеток до технологий искусственного интеллекта) на людях, чтобы понять, насколько они безопасны и эффективны. Это последняя и самая ответственная стадия перед тем, как препарат или технология становятся доступными пациентам.

Мировой рынок клинических исследований оценивается более чем в $80 млрд в год и продолжает расти. Ежегодно запускаются десятки тысяч новых исследований, в которых данные о здоровье, безопасности и эффективности препаратов превращаются в текстовые документы. Эти материалы — протоколы, обоснования, согласия, результаты — нередко составляют сотни, а иногда и тысячи страниц, требующих внимательной экспертизы.

Россия занимает заметное место в глобальной системе клинических исследований: высокий уровень специалистов, развитая инфраструктура и клиническое разнообразие делают возможным проведение сложных исследований и ускоренный выход медицинских инноваций, жизненно важных для пациентов.

Кто и как разрешает исследования на людях в России?

Если коротко, это решает Министерство здравоохранения и локальные этические комитеты (ЛЭК). Локальный этический комитет — мировая практика в здравоохранении. За границей, в зависимости от страны, используют и другие аббревиатуры, например IRB, REC, REB или IEC, но их работа везде основана на принципах Хельсинкской декларации 1964 года и активно внедряется с 1980-х годов. В России же практика официально закреплена с начала 2000-х.

ЛЭК — это независимый междисциплинарный орган при крупном исследовательском центре. Например, ЛЭК работают при НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, НМИЦ радиологии, Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена и других крупных медицинских организациях. ЛЭК проводят экспертизу всех исследований этого центра, куда в виде субъектов исследования приглашают людей. Например, это могут быть клинические исследования для разработки нового лекарства, медицинского изделия или испытания инновационной методики лечения. Без одобрения комитета проведение исследования в центре будет невозможно. Точное количество ЛЭК в России очень трудно найти в открытых источниках, но с учетом информации на сайте Минздрава о том, сколько организаций проводят клинические исследования лекарств, в России должно быть не менее 1 тыс. ЛЭК.

На национальном уровне также функционирует Совет по этике Минздрава России, который тоже одобряет проведение исследований в стране. Он оценивает разные этические нормы: как лечить, как исследовать, как работать с данными. Например, недавно этот совет принял кодекс этики искусственного интеллекта в медицине. ЛЭК же повторно пересматривают документы перед началом своего исследования, оценивают их с учетом особенностей конкретного центра и других параметров, которые могут не входить в экспертизу Совета по этике.

Что проверяют перед исследованием и почему бывают отказы?

Локальный этический комитет проверяет, можно ли проводить клиническое исследование с участием людей. Главные критерии — безопасность, этическая обоснованность и соблюдение прав участников. ЛЭК оценивает риски и потенциальную пользу для пациента, следит за тем, чтобы исследование проводилось добровольно, справедливо и по установленным стандартам.

На рассмотрение подаются заявки от медицинских организаций, фармацевтических компаний и научных центров — в них описаны новые препараты, методики лечения или медицинские изделия. Каждая заявка — это пакет документов объемом в сотни страниц: протоколы, формы согласий, научные обоснования, инструкции, расчеты доз и критерии отбора.

Каждая заявка — это пакет документов до 800 страниц, а в работе одного комитета участвуют не менее пяти человек. Обычно это сотрудники медицинских исследовательских центров — врачи, один из которых не является сотрудником учреждения, а один — обязательно не специалист в медицинской сфере. Заседания ЛЭК собираются ежемесячно. Чем больше инноваций внедряется, чем выше статус у центра, тем больше нагрузка на ЛЭК.

Чтобы все проверить и принять коллегиальное и взвешенное решение, в работе ЛЭК участвует не менее пяти человек. Это врачи и сотрудники научных подразделений, а также внешние эксперты. Обязательно присутствует человек без медицинского образования, чтобы обеспечить независимый взгляд и защиту интересов неспециалистов, участвующих в исследованиях.

Заседания ЛЭК проходят регулярно, обычно раз в месяц. Чем выше статус центра и активнее он участвует во внедрении инноваций, тем больше заявок и выше нагрузка на экспертов.

ЛЭК прежде всего оценивает добровольность и осознанность информированного согласия, справедливость отбора участников, соотношение потенциальной пользы и возможных рисков, защиту уязвимых групп (включая детей, пожилых и онкопациентов), а также полноту документации и ее соответствие нормативным требованиям.

По статистике, более 35% заявок отклоняются или возвращаются на доработку из-за ошибок в документах — это означает повторные заседания, дополнительные задержки и отсрочку начала лечения для пациентов.

Зачем ускорять клинические исследования?

Современные противоопухолевые препараты, иммунотерапия и клеточные технологии все чаще показывают выдающиеся результаты: они продлевают жизнь, снижают токсичность лечения и делают выздоровление реальностью даже при тяжелых диагнозах. Однако путь до пациента начинается не с лекарства, а с клинического исследования, и каждый этап этого пути измеряется временем.

Обычно весь процесс занимает от шести до десяти лет, включая разработку протокола, набор участников, экспертизу документов и само проведение исследования. Каждая задержка на этом пути, даже на один месяц, может стоить сотен, а в некоторых случаях и тысяч жизней. Особенно это критично при заболеваниях с высокой смертностью или стремительным прогрессированием, например при агрессивных онкологических заболеваниях с быстрым развитием и неблагоприятным прогнозом. Не менее важно учитывать онкологические патологии у детей, которые часто отличаются высокой скоростью прогрессирования и требуют особого подхода. Также в эту категорию входят орфанные (редкие) наследственные и метаболические заболевания, многие из которых приводят к ранней инвалидизации или летальному исходу. Кроме того, особого внимания заслуживают аутоиммунные и нейродегенеративные заболевания, характеризующиеся неуклонным ухудшением состояния пациентов. Наконец, критически важным это является и при опасных инфекционных заболеваниях, способных быстро приводить к тяжелым осложнениям или смерти.

Как помогает ИИ: опыт НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

Чтобы автоматизировать работу ЛЭК, в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова разработали собственный программный прототип и обратились с инициативой в Центр технологий для общества Yandex Cloud. Идея проекта родилась из реального запроса исследовательских центров: слишком много времени уходит на рутинную и повторяющуюся работу, а задержки в принятии решений могут иметь серьезные последствия — как для пациентов, так и для разработчиков новых лекарств. Так, в результате таких задержек пациенты теряют время, ожидая доступ к лечению. А в условиях тяжелых или быстро прогрессирующих заболеваний это время может стоить слишком дорого. Кроме того, каждая неделя простоя — это и серьезные финансовые потери: по оценкам экспертов центра, задержка начала исследования может обойтись в десятки миллионов рублей, если выход препарата на рынок отложится.

Чтобы ускорить работу ЛЭК, Центр технологий для общества Yandex Cloud предложил архитектуру решения, помог найти компанию-партнера Raft для реализации проекта и предоставил технологии с доработкой под конкретные задачи. В основе проекта — решение на базе YandexGPT для обработки заявок на этическое одобрение клинических исследований.

Исследователи или секретарь ЛЭК загружает документы в веб-сервис, где YandexGPT 5 Pro их анализирует, распределяет по типам, извлекает информацию и автоматически проверяет на соответствие критериям, разработанным экспертами НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, оценивает ход исследования, способы набора пациентов, информирование участников и другое. Статус заявок эксперты ЛЭК отслеживают в трекере задач. Благодаря такой автоматизации первичная проверка документов занимает несколько минут вместо недель, а время согласования сокращается с месяцев до пяти—десяти рабочих дней.

Артем Полторацкий, заведующий отделом организации доклинических и клинических исследований НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова:

«Каждое клиническое исследование как экспедиция в неизведанное. А наш ИИ стал навигатором, который помогает не сбиться с пути, не терять время — и быстрее привести пациента к шансу на спасение».

Как еще ИИ помогает с рутиной медикам

Сеченовский университет: ИИ для обучения врачей. Выпускники цифровой кафедры Сеченовского университета разработали систему DocAI, основанную на ИИ-технологиях. Система автоматизирует поиск и анализ актуальных медицинских данных и научных исследований, что значительно снизит нагрузку на студентов и преподавателей. Система не только упрощает поиск данных, но и обрабатывает большие объемы информации. В процессе поиска студенты даже могут вести диалог с виртуальным ассистентом и получать точные, контекстно зависимые ответы.

МФТИ: программное обеспечение для врачей для более быстрой работы с документами. По данным МФТИ, врачи сейчас в среднем тратят до 40% времени на заполнение бумаг, что влияет на качество медицинского обслуживания и отнимает время у самого приема. Ученые из Московского физико-технического института разработали новый ИИ-инструмент, который поможет врачам сократить время, которое они тратят на бумажную работу. Программа предназначена для автоматизации рутинных задач, например заполнение документации или выписывание направлений.

«Ренессанс страхование»: ускоренное согласование медуслуг с помощью нейросети. Компания «Ренессанс страхование» внедрила нейросеть YandexGPT для автоматического согласования медицинских услуг по ДМС: теперь клиенту достаточно отправить назначение врача в приложении, и ИИ проверит его на соответствие страховке. Это решение позволило сократить время ожидания одобрения с нескольких часов до двух—пяти минут. На пике обращений, например в сезон простуд, ИИ помогает поддерживать высокую скорость отклика без перегрузки врачей. Все данные передаются в обезличенном виде, а модель обучается на медицинской информации при участии профильных специалистов. За финальной проверкой ИИ-решений по-прежнему стоит человек — врачи контролируют качество и точность рекомендаций.

Евгений Попов, руководитель направления «Здравоохранение» Центра технологий для общества Yandex Cloud