Командир вошедшего в Днепропетровскую область полка представлен к званию Героя

Командир танкового полка, который вышел на границу ДНР и в настоящее время развивает наступление в Днепропетровской области, представлен к званию Героя России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир танковой дивизии, генерал-майор Александр Нилов.

По словам генерала Нилова, командир полка Евгений Дараев «освободил больше всех в дивизии населенных пунктов». Подразделения ВСУ «ничего не могут сделать», «нас там найти не могут, но мы находимся там» (цитата по ТАСС).

«Благодаря его действиям,— добавил генерал Нилов.— Представил его (командира полка Дараева.— "Ъ") к званию Героя России».

О выходе российских подразделений на западную границу ДНР и продвижении в Днепропетровской области в воскресенье заявили в Минобороны.