«От большой стройки к промышленному развитию»

Краснодар регулярно входит в число лидеров по объемам строительства и вводу жилья среди других городов России. При этом вектор экономического развития кубанской столицы постепенно смещается в сторону промышленности. Какие производства строят в краевом центре и какие результаты ожидаются от работы на площадках ПМЭФ в 2025 году — Guide рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Глава Краснодара Евгений Наумов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

GUIDE: Краснодар уже давно стал привлекательным городом не только для жизни, но и для бизнеса и больших инвестиций. Что этому способствует?

Евгений Наумов: Инвестиции там, где есть богатые природные ресурсы, привлекательные льготы и налоговые условия, кадровый потенциал, удобная логистика и люди. В первую очередь все строится, запускается и производится для потребителя. Краснодар — это быстрорастущий город-транзит, который не просто проезжают мимо. В наш город заезжают, влюбляются и в нем остаются — не только жители, но и инвесторы.

Повезло ли нам с географическим расположением? Я считаю, что везет сильнейшим. Мы прикладываем много сил для развития города. Инвесторы запускают свои проекты не потому, что Краснодар расположен на 45-й параллели, а потому что у нас они видят комфортные условия, стабильность и необходимый потенциал.

В Краснодаре по итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал по кругу средних и крупных предприятий составил 313,3 млрд руб. Это на 36,6% больше, чем за 2023 год.

Всего на территории Краснодарского края объем инвестиций за 2024 год составил 879 млрд руб. Каждый третий рубль в общекраевом объеме инвестиционных вложений — краснодарский. Мы занимаем 1-е место в крае. Я не уверен в показателях других городов юга России, но думаю, в этом мы бы и с ними потягались.

G: Во что вкладывают капитал инвесторы?

Е. Н.: В последнее десятилетие, безусловно, на первое место вышла строительная отрасль. Вы и сами знаете, что появились новые районы. Не расширились мы, пожалуй, только на юг, потому что там ограничены рекой Кубань, за которой находится наш добрый сосед Республика Адыгея. А вот западную, северную, восточную части Краснодара в хорошем смысле «не узнать».

Ежегодно в Краснодаре сдается в эксплуатацию минимум 2 млн кв. м жилья. В результате за последние три года ввели порядка 8,4 млн кв. м жилья, причем комфортного. Сейчас все территории города развиваются комплексно.

Все компании Кубани и юга России знают: без социальных объектов, скверов и бульваров, дорог и инженерных коммуникаций возведение многоквартирных жилых домов в Краснодаре невозможно. Прорабатываем такие детали, как помещения для участковых пунктов полиции, учреждений допобразования детей, места для возведения храмов. Благодаря всем национальным проектам и грамотной региональной градостроительной политике в Краснодаре мы за три года суммарно ввели в эксплуатацию 75 социальных объектов. В том числе 25 школ, 41 детский сад, объекты спорта и здравоохранения. Когда все самое необходимое есть в одном микрорайоне, отпадает и потребность выезжать из него. В результате снижается нагрузка на дороги.

Отмечу большое «но». В последние годы мы уходим от большой стройки к промышленному развитию. Для этого в пригороде создают индустриальные парки.

Сейчас в Краснодаре одновременно строятся и готовят к запуску свои цеха 10 предприятий. И у каждого своя направленность: металлоконструкции, мебель, бассейны, стекло… Я лично посещал эти площадки и могу сказать, что потенциал у резидентов промпарков колоссальный. Самое главное, что у них есть вся необходимая инфраструктура для реализации задуманного.

В 2024 году удалось воплотить в жизнь (построены или находятся на этапе строительства.— «G») четыре инвестиционных проекта, включая строительство тепличного комплекса по производству и переработке зеленных культур стоимостью 1,4 млрд руб. (198 новых рабочих мест) и завода по производству оконных и дверных профилей из ПВХ и производству профилей из алюминия с объемом инвестиций в 2,5 млрд руб. (порядка 250 новых рабочих мест). Кроме того, Южный завод тяжелого станкостроения вложил 3,7 млрд руб. в увеличение выпуска импортозамещающей продукции (порядка 400 новых рабочих мест).

Также в минувшем году заключено 16 протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций. Они будут реализовываться в социальной и потребительской сферах, топливно-энергетическом хозяйстве, пищевом производстве, строительстве и промышленности.

Администрация города сейчас сопровождает 38 инвестпроектов на общую сумму более 252 млрд руб. Они позволят создать более 14 тыс. новых рабочих мест.

И не стоит забывать про наши концессионные соглашения. Два из них реализуются в сфере ЖКХ. Так, соглашение с ООО «Краснодар Водоканал» рассчитано на 49 лет. Оно включает создание и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения с объемом инвестиций более 36 млрд руб.

Эти две концессии крайне важны для улучшения качества жизни в Краснодаре. Но не так очевидны, как следующие. К концу 2028 года будет отреставрирован кинотеатр «Аврора», который является одним из символов города. Концессионером уже выполнено 90% первоочередных и противоаварийных работ. И одна концессия реализуется в части транспорта — строительство трамвайных линий на западе Краснодара с поставкой новых трамвайных вагонов. На сегодняшний день это один из наиболее масштабных проектов в городе.

Строительство завода в промпарке «Копанской»

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

G: Что удалось получить Краснодару по итогам работы на площадках экономического форума в Петербурге в 2024 году и какие планы на ПМЭФ-2025?

Е. Н.: В 2024 году на ПМЭФ было заключено шесть протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму почти 5,5 млрд руб. Они принесут городу в будущем не только налоги, но 336 новых рабочих мест. Два инвестиционных проекта уже реализовано в начале 2025 года. Это строительство заводов по производству металлоизделий и ПВХ-изделий в промпарке «Копанской».

В планах на 2025 год заключить не менее восьми протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму порядка 19 млрд руб., при итоговом результате в 1900+ новых рабочих мест.

Проекты, которые мы готовим к подписанию, понравятся и самим горожанам, и гостям кубанской столицы. Это строительство гостиницы, промышленных предприятий, логистического комплекса.

G: Санкционное давление на Россию, с одной стороны, многие бизнес-процессы усложнило, с другой, стимулировало развитие импортозамещающих производств. Как вы оцениваете влияние внешних ограничений на экономику Краснодара?

Е. Н.: Международные политические и экономические ограничения, введенные против различных стран, безусловно, создают сложности. Но уверен, наши зарубежные «коллеги», назовем их так, не рассчитывали на такой быстрый и качественный подъем российской экономики. Вы же помните, что «импортозамещение» стало словом года в русскоязычном интернете в 2022 году?

Каждый год к нам обращается все больше и больше инвесторов, желающих разместить свои производства на территории Краснодара. Помимо уже существующих промышленных кластеров, Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования, который начал действовать 1 марта 2025 года, предусматривается создание производственной зоны в районе станицы Елизаветинской.

Индустриальный парк города Краснодара — важный шаг для социально-экономического развития Краснодара, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений. По предварительной оценке, бюджетный эффект от его создания составит более 730 млн руб. в год, а поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края составят более 1,5 млрд руб. в год. При этом — без ущерба экологии. Нам важно сохранить зеленый каркас, поэтому возле индустриального парка будет парк природный. Индустриальные парки для нас синоним динамичного роста и инвестиционной привлекательности.

Беседовала Маргарита Синкевич