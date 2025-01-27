Структура воронежского «Рудгормаша» попала под наблюдение из-за 74 млн долга

Арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение в отношении местного ООО «РГМ-Запчасть» (входит в машиностроительный холдинг «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) по иску московского ООО «Алерус». Временным управляющим назначен Сергей Домнин из союза арбитражных управляющих «Созидание». Рассмотрение его отчета запланировано на 24 июня. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тем же решением суд установил требования «Алеруса» в размере 74,5 млн руб., в том числе 50,8 млн руб. долга по договору займа, а также процентов за пользование суммой займа и чужими денежными средствами. Компания потребовала банкротства структуры «Рудгормаша» в феврале 2024 года.

Уточняется, что в 2023 году суды двух инстанций обязали «РГМ-Запчасть» выплатить указанную сумму «Алерусу», но этого к концу января 2025 года так и не произошло.

По данным Rusprofile.ru, ООО «РГМ-Запчасть» было зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Уставный капитал — 4,7 млн руб. Директором и единственным владельцем является Светлана Пенина. В 2023 году выручка «РГМ-Запчасть» составила 554 млн руб., чистый убыток — 102 млн руб.

В конце ноября 2024 года арбитражный суд региона ввел процедуру конкурсного производства в отношении управляющей компании «Рудгормаш» (является головной структурой холдинга). По данным на середину ноября, в реестр требований было включено уже 2,1 млрд руб. задолженности перед 14 кредиторами.

Подробнее о банкротстве структур «Рудгормаша» — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева