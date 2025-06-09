Департамент тарифов Курганской области не смог вернуть в бюджет 500 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ взыскать субсидию в размере 500 млн руб. с ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК). Жалоба департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области оставлена без удовлетворения. Решение было принято на прошлой неделе и опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Департамент пытался оспорить решение Арбитражного суда Курганской области от 14 февраля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ведомство просило взыскать с теплоснабжающей компании субсидию, выделенную в 2024 году на компенсацию образовавшихся из-за разницы между экономически обоснованными и установленными тарифами для населения убытков. По соглашению с правительством региона, субсидию можно было использовать только на погашение просроченной задолженности по энергоресурсам, что КГК и сделала. Однако, по мнению истца, компания незаконно потратила бюджетные средства на оплату налога на добавленную стоимость, включенного в платежи за ресурсы. Ответчик настаивал на том, что НДС — это неотъемлемая часть кредиторской задолженности.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия КГК не могут расцениваться как противоправные, и указал на правовую неопределенность в порядке уплаты НДС получателем субсидии. Апелляционная инстанция подтвердила законность и обоснованность выводов арбитражного суда региона.