Поставщик тепла остался с субсидией

Арбитражный суд Курганской области отказал департаменту государственного регулирования цен и тарифов региона во взыскании 500 млн руб. с ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК). Это субсидия, выделенная поставщику тепла в 2024 году из бюджета и направленная на оплату задолженности за энергоресурсы. По мнению истца, платежи не должны были включать налог на добавленную стоимость. КГК настаивала на том, что НДС — неотъемлемая часть кредиторской задолженности. Суд отметил правовую неопределенность в порядке уплаты налога получателем субсидии и пришел к выводу, что действия КГК не могут расцениваться как противоправные.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 января КГК имеет статус единой теплоснабжающей организации в Кургане и Шадринске

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ С 1 января КГК имеет статус единой теплоснабжающей организации в Кургане и Шадринске

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ПАО «Курганская генерирующая компания» выиграла спор с департаментом регулирования цен и тарифов Курганской области о возврате бюджетной субсидии в сумме 500 млн руб. Арбитражный суд региона отказал ведомству в удовлетворении соответствующих исковых требований. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Департамент направил иск к КГК в начале ноября прошлого года. Ведомство потребовало вернуть субсидию, которую компания получила в 2024 году из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения в Кургане. Субсидия частично компенсирует поставщикам тепла убытки, которые образуются из-за разницы между утвержденными тарифами и экономически обоснованными. Обязательным условием для получения возмещения в Курганской области является направление средств на погашение просроченной задолженности за энергоресурсы.

По мнению истца, основанием для возврата бюджетных денег стало нарушение условий использования субсидии, которое выразилось в неправомерной оплате налога на добавленную стоимость, включенного в платежи за энергоресурсы.

«Поскольку сумма НДС в состав субсидии включена не была, осуществление платежей за счет средств субсидии, включающих НДС, неправомерно и влечет возврат субсидии в полном объеме»,— указывал представитель департамента.

Претензии к поставщику тепла возникли после проверки управления Федерального казначейства по Курганской области в августе 2024 года. Ведомство, обнаружившее использование субсидии на оплату налога, сочло это нецелевым использованием бюджетных средств. Всего на НДС было потрачено 83,3 млн руб.

ПАО «КГК» исковые требования не признало. В суде ответчики настаивали на том, что налог на добавленную стоимость является частью цены договора на поставку энергоресурсов. «Размер кредиторской задолженности определяется исходя из цены договора, НДС является неотъемлемой частью кредиторской задолженности»,— указал ответчик в суде.

Согласно материалам дела, субсидию 500 млн руб. КГК получил в качестве компенсации убытков за 2022 год. Из этой суммы 475 млн компания направила на погашение просроченной задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Курган», 25 млн — ООО «Курганская ТЭЦ».

Суд пришел к выводу, что ответчик использовал субсидию «в соответствии с целями ее предоставления для погашения кредиторской задолженности». «То обстоятельство, что в платежах за счет средств субсидии указан НДС 83,3 млн руб., не свидетельствует о существенном нарушении условий соглашения, поскольку ответчик не мог в вышеуказанных платежных поручениях не указать сумму НДС за поставленные энергоресурсы, так как в цену на газ и тепловую энергию входит налог на добавленную стоимость»,— говорится в решении суда.

Также суд отметил, что в утвержденном правительством Курганской области порядке предоставления субсидии, хотя и указано, что сумма налога на добавленную стоимость в ее состав не включена, но не разъяснен порядок и условия уплаты НДС. Департамент тарифов тоже никаких разъяснений не давал.

«Действия по уплате НДС ввиду правовой неопределенности не могут расцениваться в качестве противоправных, так как являются обязательными для ответчика и не противоречат целям предоставления субсидии»,— решил суд.

С 1 января 2025 года ПАО «Курганская генерирующая компания» является единой теплоснабжающей организацией в Кургане, Шадринске и ряде населенных пунктов Шадринского округа, а с 213 года была единым поставщиком на большей части регионального центра. В прошлом году КГК объявило о том, что дочерние компании — ООО «Шадринские тепловые сети» и ООО «Курганские теплоэнергетические системы» станут структурными подразделениями материнской организации.

По данным «СПАРК Интерфакс», КГК было создано в Кургане в 2006 году. Мажоритарным акционером организации является курганский Фонд развития электроэнергетики, которому принадлежат 73,37% ценных бумаг. По итогам 2023 года выручка КГК составила 7,4 млрд руб. (7,5 млрд в 2022 году), чистая прибыль — 539,1 млн (302 млн), чистые активы — 7,2 млрд (6,8 млрд руб.)

Арбитражный суд Курганской области продолжает рассмотрение двух аналогичных исков к «дочке» КГК. Департамент госрегулирования цен и тарифов региона требует от «Шадринских тепловых сетей» вернуть субсидии в размере 243 млн и 163,3 млн руб., полученные в 2023–2024 годах. Ближайшие заседания по этим делам состоятся 3 и 6 марта.

Юлия Гарипова