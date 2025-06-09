АЛРОСА вышла из проекта «Катока» в Анголе

Компании Taadeen Inc. (структуре суверенного фонда Омана) теперь принадлежит доля АЛРОСА (MOEX: ALRS) в проекте «Катока» в Анголе. Информация об этом приводится на сайте «Катоки». Там уточняется, что контролирующим акционером (59%) является ангольская госкомпания Endiama, доля 41% — у Taadeen Inc.

«Катока» — четвертое в мире месторождения алмазов по объему залежей и добычи алмазов. АЛРОСА являлась его учредителем совместно с ангольской госкомпанией Endiama. В 2023 года Сергей Иванов, на тот момент возглавлявший АЛРОСА, в интервью «Ъ» говорил, что компания не планирует уходить из Анголы, несмотря на «определенные сложности с банками». О том, что долю АЛРОСА в ангольской «Катоке» выкупил оманский госфонд Maaden, стало известно в ноябре 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ангола попросила АЛРОСА на выход».