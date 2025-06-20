Инвесторы давят виноград

Площадь виноградников в Краснодарском крае за последние три года увеличилась на 7%, до 32,5 тыс. га, а количество винодельческих хозяйств выросло с 95 до 97, причем почти половину из них составляют фермерские предприятия. В Крыму за этот же период создано девять новых виноделен, а площадь виноградных насаждений достигла 22,75 тыс. га (+10%). Несмотря на положительные тенденции, отрасль сталкивается с серьезными законодательными ограничениями, которые тормозят ее развитие, считают участники рынка. Одной из ключевых проблем является запрет на строительство объектов агротуризма непосредственно на виноградниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем инвестиций в винодельческую отрасль Краснодарского края существенно вырос, достигнув в 2024 году 3,4 млрд руб.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Объем инвестиций в винодельческую отрасль Краснодарского края существенно вырос, достигнув в 2024 году 3,4 млрд руб.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 2022 года площадь виноградников в Краснодарском крае увеличилась на 7% и достигла 32,5 тыс. га, сообщили «G» в региональном министерстве сельского хозяйства. В 2025 году планируется заложить еще 1,5 тыс. га новых насаждений. Валовой сбор винограда за тот же период сократился с 283,1 тыс. до 254,7 тыс. т.

Площадь виноградников в Крыму за последние три года увеличилась с 20,58 тыс. до 22,75 тыс. га, сообщает министерство сельского хозяйства республики. В 2025 году планируется заложить еще не менее 900 га новых насаждений.

Валовой сбор винограда в регионе за последние годы составил 129,03 тыс. т в 2022 году, 115,22 тыс. т в 2023 году и 123,1 тыс. т в 2024 году.

Объем инвестиций в винодельческую отрасль Краснодарского края существенно вырос, достигнув в 2024 году 3,4 млрд руб. Это значительно превышает показатели предыдущих лет: 2 млрд руб. в 2022 году и 2,8 млрд руб. в 2023 году.

На начало 2025 года в отрасли виноградарства и виноделия Крыма, по данным профильного министерства, реализуются 17 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 13 млрд руб.

На Кубани сейчас функционируют 97 винодельческих хозяйств, в том числе 45 крестьянских (фермерских) хозяйств с действующими лицензиями на производство вина. В 2022 году таких предприятий было 95, включая 42 фермерских хозяйства. Рост числа малых виноделен стал возможен благодаря государственным субсидиям и доступной стоимости лицензии — 65 тыс. руб. на 15 лет, уверены в минсельхозе края.

Количество винодельческих предприятий на Крымском полуострове увеличилось до 34, что на девять больше по сравнению с показателем 2022 года.

Отрасль тянется вверх

За последние годы виноградарство и виноделие в России превратилось в одну из наиболее активно развивающихся отраслей АПК, считают в пресс-службе «Кубань-Вино».

«Вводятся в оборот пустующие виноградопригодные земли, возрождаются старые предприятия, появляются новые, модернизируется производство. Совершенствование мер государственной поддержки дало стимул к увеличению виноградных насаждений. Краснодарский край можно смело назвать винодельческим краем. Здесь уникальная земля, особенная климатическая зона, здесь можно выращивать виноград высочайшего качества и делать хорошие вина. На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны»,— отмечают в компании.

Заместитель генерального директора по развитию «Шато де Талю» (Геленджик) Елена Гереш говорит, что тренд на отечественный продукт в последнее время активно обращает взор бизнеса, банков, регуляторов на поддержку и развитие АПК и виноделия в частности.

Виноградорство Кубани и Крыма в цифрах Как менялся валовой сбор винограда в Крыму в течение трех лет 2022 год 2023 год 2024 год 129,03 тыс. т 115,22 тыс. т 123,1 тыс. т Как менялся валовой сбор винограда на Кубани в течение трех лет 2022 год 2023 год 2024 год 283,1 тыс. т 274,6 тыс. т 254,7 тыс. т Как менялась общая площадь виноградников на Кубани в течение трех лет 2022 год 2023 год 2024 год 30,4 тыс. га 31,1 тыс. га 32,5 тыс. га Как менялась общая площадь виноградников в Крыму в течение трех лет 2022 год 2023 год 2024 год 20,58 тыс. га 20,78 тыс. га 32,5 тыс. га По данным профильных ведомств Крыма и Кубани

Госпожа Гереш отмечает, что вступивший в силу в 2020 году закон «О виноградарстве и виноделии в РФ», а также стартовавший в 2022-м федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», направленный на увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году, стимулируют развитие отрасли путем субсидирования, обучения специалистов, маркетинговой поддержки, ужесточения мер контроля качества продукции, предоставления преференций для инвестиций и малого, и среднего бизнеса. Также регулирование терминологии помогло структурировать рынок, улучшить информированность покупателя и упростить ему выбор.

С 1 августа 2023 года правительство РФ увеличило пошлину на вина из «недружественных» стран. Мера, по словам Елены Гереш, позволила укрепить позиции российских вин на рынке, повысить конкуренцию внутри страны, внутри регионов, что влечет еще больше инвестиций в отрасль. «Но есть и побочные эффекты — это рост цен на вино в целом. А также, на мой взгляд, есть риск снижения уровня качества, так как нет эталонных европейских конкурентов на полке, доступных для сравнения. Соответственно, начинающий винолюб уже частично ограничен в мировой вкусовой матрице вина»,— добавляет она.

Главный винодел винодельни Gunko Winery (Крымский район Краснодарского края) Сергей Коротков также считает, что повышение пошлин способствовало росту доли отечественной продукции на российском рынке. «Потребители стали больше покупать местные вина, что положительно сказалось на развитии местных винодельческих предприятий. Однако важно учитывать возможные последствия для качества и ассортимента, поскольку ограничение конкуренции может привести к снижению стимулов для повышения стандартов качества»,— отметил эксперт.

Вырастить свое

Несмотря на все положительные моменты, остаются нерешенными проблемы дефицита качественного посадочного материала, говорит Сергей Коротков.

В Краснодарском крае, по данным регионального минсельхоза, функционируют шесть питомниководческих хозяйств с совокупной мощностью прививочных комплексов более 8,5 млн штук в год. Производство саженцев выросло с 2,8 млн штук в 2022 году до 4,7 млн штук в 2024-м, что позволяет постепенно снижать зависимость от импорта посадочного материала.

На территории Республики Крым произведено посадочного материала винограда в 2024 году 1,96 млн штук, что на 13% выше по сравнению с 2023 годом.

«Правительством РФ поставлена задача увеличить площадь виноградников в РФ до 140 тыс. га. Достижение этих индикаторов невозможно без должным образом организованной системы снабжения рынка качественным, сертифицированным отечественным посадочным материалом. Спрос на посадочный материал превышает предложение. Питомники нашей страны, ежегодно выращивая до 6 млн саженцев, пока не в состоянии удовлетворить потребности рынка в полной мере, потому как хозяйства готовят саженцы для собственной производственной программы. Так, например, агрофирма "Южная" в новом собственном питомнике ежегодно выращивает до 3 млн саженцев, которые направляет на расширение площадей виноградников»,— рассказывают в пресс-службе «Кубань-Вино».

В компании добавляют, что спрос на отечественные саженцы увеличивается с каждым днем: «К нам обращаются как крупные винодельческие компании, так и мелкие фермерские хозяйства из всех регионов России — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области, Крым, Дагестан. Большая часть запросов приходится на классические технические сорта: "шардоне", "мерло", "каберне совиньон", "совиньон блан", "пино нуар" и другие».

На вкус и цвет

По данным минсельхоза Кубани, при практически неизменном объеме производства вина (14,2 млн дал против 14,1 млн дал в 2022 году), наблюдается значительное увеличение производства игристых вин — в 1,3 раза (8,8 млн дал).

«Многие компании действительно пересматривают ассортимент, адаптируясь к изменениям потребительских предпочтений. Например, увеличивается доля игристых вин, белых и розовых сортов, что соответствует современным вкусовым предпочтениям покупателей. Важно следить за трендами и предлагать продукцию, соответствующую ожиданиям рынка»,— объясняет Сергей Коротков.

Елена Гереш в свою очередь отмечает, что виноделам не так просто пересмотреть ассортимент с учетом меняющегося спроса: «Многое зависит от того, какие сорта и в каком соотношении заложены на земле, что и в каком количестве находится на выдержке. Нельзя выпустить, например, в три раза больше резервных (прошедших длительную выдержку.— Прим. "G") вин, если технологический процесс требует нескольких лет и увеличения количества оборудования. Но мы отслеживаем тенденции, наблюдаем за спросом, планируем на 5–10 лет вперед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винодельческие компании активно инвестируют в инфраструктуру для приема гостей

Фото: Загородный комплекс «Винотеррия» Винодельческие компании активно инвестируют в инфраструктуру для приема гостей

Фото: Загородный комплекс «Винотеррия»

Рынок вин изменяется в сторону разнообразия, говорят в пресс-службе компании «Кубань-Вино». «Сегодня мы можем следовать за вкусом покупателя, а также корректировать его, формируя культуру пития в стране. В Краснодарском крае уже сейчас производятся вина, качество которых не уступает лучшим мировым образцам. В 2025 году мы нацелены достичь значительных результатов в категории премиальных вин, предлагая 4 млн бутылок, что составит 4,5% от нашего общего оборота. Этот план подразумевает прирост в 65% по сравнению с 2024 годом, что обусловлено как планомерным развитием нашего производства, так и растущим спросом потребителей на фоне изменения цен на импортные вина»,— говорят в компании.

Также кубанские виноделы отмечают, что активно идет процесс восстановления автохтонных сортов. «Многие регионы, включая Кубань, Крым и Кавказ, начали восстановление традиционных сортов, таких как "цимлянский черный", "саперави", "ркацители". Эти сорта обладают уникальными характеристиками и способны повысить привлекательность российских вин на международном уровне»,— рассказывает Сергей Коротков.

«На мой взгляд, возрождение и интерес к автохтонам логичны. Это тот эксклюзив, который вызывает азарт у винодела, который делает портфель более изящным, который позволяет удивить тех любителей вина, которые уже все видели и знают. Это те особенности региона, которые могут стать уникальным торговым предложением винодельни»,— добавляет Елена Гереш.

По данным «Кубань-Вино», автохтонные сорта отличаются от других тем, что культивируются на той же территории, что и появились, имеют и другие названия — терруарные, местные. «Например, у нас это "красностоп анапский", "красностоп золотовский". При попытках выращивания в других природных условиях меняют вкус, аромат и характер готовой продукции»,— объясняют в компании.

Винными тропами

Виноделие сегодня неразрывно связано с энотуризмом. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, винодельни Краснодарского края в 2024 году посетили порядка 1 млн человек, что превышает предыдущий показатель в два раза.

Елена Гереш рассказывает, что ежегодно наблюдается рост количества посетителей винодельни: «В прошлом, 2024 году у нас было более 100 тыс. посетителей. Это почти в два раза больше, чем в 2023-м. Более 90% гостей каждый год приезжают на экскурсии впервые, почти все становятся амбассадорами российского виноделия потому, что они видят, убеждаются, что путь от поля до бокала — это огромный труд, вовлеченные люди, ответственность за продукт. Часть из гостей — представители профессионального сообщества и смежных областей, например сомелье».

«Энотуризм становится важным направлением развития отрасли. Посещение винодельческих хозяйств, дегустации и экскурсии привлекают туристов и способствуют популяризации российского вина. Компании начинают инвестировать в инфраструктуру для приема гостей, что повышает узнаваемость брендов и улучшает имидж российской винодельческой продукции»,— считает господин Коротков.

В «Кубань-Вино» говорят, что энотуризм является одним из методов продвижения местных брендов. Повышается узнаваемость бренда, и, как следствие, увеличиваются покупки в сетях продаж.

«Благодаря так называемому "сарафанному радио" из года в год мы видим туристов, которые приезжали раньше сами, а теперь приезжают уже с друзьями или родственниками, также много гостей едут по рекомендации. Есть уже опытные путешественники по винодельням, есть новички, самостоятельные гости, организованные группы. Но все больше и больше с каждым годом приезжает людей, заинтересованных в понимании деталей производства. Им любопытно, какие сорта выращиваются, как происходят различные производственные процессы, как проходят дегустации».

Елена Гереш еще раз обращает внимание на необходимость разрешить винодельням строить на своих землях не только подсобные хозяйственные постройки, но и объекты индустрии гостеприимства (сегодня на законодательном уровне на виноградниках запрещено строить винодельни и объекты агротуризма.— Прим. «G»). «Каждый второй гость винодельни задает вопрос про отель или кемпинг, про площадки для мероприятий, про рестораны и прочее»,— говорит Елена Гереш.

В минсельхозе Кубани также считают, что для стабильного развития виноградо-винодельческой отрасли, в первую очередь предприятий малого и среднего бизнеса, необходимо законодательно допустить возможность комплексного освоения виноградопригодных земель.

Среди других барьеров для отрасли в ведомстве называют отсутствие законодательного регулирования производства безалкогольного вина и запрет интернет-торговли российской винодельческой продукцией. Решение этих вопросов также требует законодательных изменений на федеральном уровне.

По словам Сергея Короткова, кроме того, на уровне государства важно упростить процедуру сертификации и лицензирования, создать условия для долгосрочных инвестиций путем предоставления налоговых льгот, наладить систему защиты наименований мест происхождения вин. «Эти меры могли бы способствовать дальнейшему развитию отрасли и улучшению конкурентоспособности российских вин»,— считает господин Коротков.

Наталья Решетняк