Дональд Трамп и Илон Маск приостановили обмен резкими высказываниями в соцсетях после того, как их представители созвонились, об этом узнал Politico. Аналитики считают, что их разрыв был неизбежен, хотя и необязательно должен был пройти в такой «эпичной форме». Впрочем, у этой ссоры оказалось сразу несколько бенефициаров, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Скандал вокруг Трампа и Маска больше всего напоминает расставание пары в рамках какого-нибудь реалити-шоу. Заявления обеих сторон настолько эпатажны, что мнения политических аналитиков и ведущих сатирических программ американского телевидения почти не отличаются друг от друга. В сухом остатке причину произошедшего можно описать знаменитым лозунгом 1970-х "Sex & Drugs & Rock & Roll", где первые два компонента присутствуют в прямом смысле, а рок-н-роллом является стиль государственной политики 47-го президента США.

Сейчас уже понятно, что все началось с недовольства Маска законопроектом One Big Beautiful Bill. Ему явно не понравились продление налоговых льгот, усиление оборонных расходов и откат преференций для зеленой энергии. Этот бюджетный закон, по сути, сводит на нет все усилия бизнесмена на посту главы Департамента правительственной эффективности и вместо сокращения федеральных расходов предполагает их увеличение на $2,5 трлн в предстоящие десять лет.

Кроме того, по данным американских СМИ, уходом Маска воспользовались его недруги в администрации, в первую очередь один из ближайших советников президента Серхио Гор. Предприниматель давно обвинял его в плохом руководстве кадровым отделом Белого дома. Якобы в качестве мести Гор убедил Трампа отменить назначение близкого к Маску миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. В итоге хозяин SpaceX опубликовал нелицеприятный твит, Трамп ответил, и слово за слово все быстро переросло в перепалку планетарного масштаба.

Тут следует отдать должное президентской администрации и особенно окружению Маска, своих говорливых боссов они довольно быстро убедили замолчать. Впрочем, и сказанного хватило с лихвой: за одну торговую сессию акции Tesla упали на рекордные 14%, в абсолютных цифрах это означает потерю $152 млрд. Зато с облегчением вздохнули многие крупные предприниматели, и не только в США. Последние полгода были весьма непростыми для лоббистов из сферы космических и высоких технологий, а также автомобилестроения.

Шутка ли, когда на встрече в Белом доме в любой момент может появиться ваш прямой конкурент. Более того, конкурент с массой собственных идей, практически неограниченным финансовым рычагом и неконтролируемым доступом к первому лицу.

Неудивительно, что многие заметные IT-предприниматели поспешили перейти на сторону республиканцев или открыто заявить о симпатиях к Трампу и готовности участвовать во всех его инициативах. Теперь Маска нет, а эти господа уже никуда не денутся.

Что же касается опального бизнесмена, то в будущем он, конечно, может попытаться повлиять на политику США, в частности, используя платформу X для антитрамповской мобилизации или поддержки некой третьей политической силы. Но такое в истории Штатов случалось не раз, и всякий раз американская система перемалывала выскочек. Это, кстати, в свое время прекрасно понял и сам Трамп, который не пошел независимым кандидатом, а сначала взял под контроль республиканцев, а потом уже и Белый дом.

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Михаил Гуревич