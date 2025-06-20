«Кубань уже сегодня является одним из самых "цифровых" регионов России»

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель — о реализуемых в регионе инвестпроектах, создании конкурентной среды для инвесторов и тренде на связь традиций с новейшими технологиями.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

GUIDE: Насколько инвестиционный потенциал региона и количество реализуемых в нем инвестпроектов могут говорить о развитии и благополучии субъекта РФ?

АЛЕКСАНДР РУППЕЛЬ: Безусловно, высокий уровень инвестиционной и деловой активности при прочих равных условиях является одним из признаков успешно проводимой экономической политики и видения стратегических перспектив региона. Сейчас ключевыми факторами для принятия хозяйствующими субъектами оперативных, а главное — эффективных инвестиционных решений выступают открытая информационная и институциональная среда, а также возможности для свободной реализации проектов и инициатив. Это позволяет бизнесу выстраивать долгосрочное планирование своей деятельности, что способствует снижению издержек.

G: Какую работу исполнительные власти Краснодарского края проводят для привлечения инвестиций?

А. Р.: Во-первых, у нас вся работа с инвесторами, как действующими, так и потенциальными, строится по четкому алгоритму — от момента принятия инвестиционного решения до практической реализации проекта. На первом этапе мы предоставляем широкий спектр информационно-консультационных услуг — бизнес может получить аналитическую информацию о преимуществах территорий, перспективах развития различных отраслей экономики, существующих формах государственной поддержки, а также помогаем с поиском площадок для реализации инвестиционных проектов. Для этого два года назад создали краевое Агентство по привлечению инвестиций, сейчас это единое окно для бизнеса, который хочет реализовывать проекты в Краснодарском крае. Кроме того, все краевые реестры инвестиционных предложений размещены в открытом доступе на Инвестиционном портале Краснодарского края и Инвестиционной карте края в удобном формате.

Следующий этап — сопровождение инвестпроектов, эта работа ведется как на краевом уровне, так и на муниципальном. По каждому проекту формируется поэтапная «дорожная карта» его реализации. За каждым проектом закрепляется менеджер краевого Агентства по привлечению инвестиций, который буквально находится на связи с инвестором «24 на 7» по любым возникающим вопросам. В этом году мы также первыми в стране запустили специальное мобильное приложение для инвесторов INVEST-ID, где бизнес может контролировать все этапы своего проекта, видеть всю документацию, все доступные меры поддержки. Здесь же размещена инвестиционная витрина со всеми подробностями по земельным участкам и портфельным предложениям, которые сейчас есть в регионе. Без преувеличения, это новый уровень комфорта для бизнеса.

Вместе с тем в крае реализуется комплексная система государственной поддержки. Причем у нас она выстроена «бесшовно»: от идеи — до выхода на внешние рынки. Сейчас в крае доступно порядка 210 мер господдержки на общую сумму свыше 50 млрд руб. С 2022 года их количество увеличилось в 1,7 раза (125 мер), а сумма — более чем в 1,3 раза (с 35,9 млрд руб.). По сути, наши инвестиции в развитие экономики региона — на уровне 8% расходной части бюджета. Среди наиболее востребованных и уникальных в масштабах страны мер господдержки — субсидирование процентов по инвесткредитам. Регион покрывает до 70% переплаты по кредитам — в условиях высокой ключевой ставки беря все риски на себя и не останавливая инвестактивность.

G: Сколько в настоящее время инвестиционных проектов реализуется на Кубани? На какую общую сумму?

А. Р.: В активной стадии реализации находится более 550 крупных (стоимостью свыше 100 млн руб.) проектов на общую сумму более 4 трлн руб. и с созданием порядка 112 тыс. новых рабочих мест. Это рекордные значения в истории региона. Кроме того, на протяжении многих лет Краснодарский край удерживает первенство в ЮФО — 52% крупнейших проектов округа по количеству и 68% по стоимости реализуется именно на нашей территории. При этом в текущем и следующих годах мы ожидаем рост инвестпортфеля региона как в количественном, так и в качественном выражении.

Что важно: инвестпортфель региона — один из самых диверсифицированных в России. Высокую активность инвесторов мы видим не только в традиционно опорных для Кубани отраслях — таких как АПК, санаторно-курортная сфера или транспортно-логистический комплекс,— но и в промышленности, девелопменте территорий, создании комфортной городской среды и развитии инфраструктуры.

Наиболее крупные инвестиционные проекты Краснодарского края В транспортном комплексе: Создание и развитие портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань 385 млрд руб. — инвестор — АО «ОТЭКО»

Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» 103 млрд руб. — инвестор — ООО «Морской Порт Геленджик»

Развитие аэропорта Краснодар (Пашковский), включая строительство аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры 23 млрд руб. — инвестор — АО «Международный аэропорт "Краснодар"» В топливно-энергетическом комплексе: Модернизация нефтеперерабатывающего завода в Славянском районе 65 млрд руб. — инвестор — ООО «Славянск ЭКО»

Комплекс производства моторных топлив в Северском районе 81,4 млрд руб. — инвестор — ООО «КНГК-ИНПЗ»

Установка гидрокрекинга мощностью 2500 тыс. тонн (в составе с объектами Комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля) в Северском районе 46,3 млрд руб. — инвестор — ООО «Афипский НПЗ» В агропромышленном комплексе: Строительство производственного предприятия пищевой промышленности по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 250 тыс. тонн в год в Красноармейском районе 45,5 млрд руб. — инвестор — ООО «Краснодарский крахмальный комбинат»

Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна в Новороссийске 1,4 млрд руб. — инвестор — ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Строительство птицефабрики в Динском районе 2,3 млрд руб. — инвестор — АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева»

G: Можно ли уже сказать о соглашениях, которые Краснодарский край планирует заключить на полях ПМЭФ-2025? Что их реализация даст региону?

А. Р.: Ожидаем традиционно наибольший приток инвестиций в санаторно-курортную отрасль — порядка 30% от общего планируемого объема. Столько же инвестиций планируем привлечь в развитие топливно-энергетического комплекса. Кроме того, прорабатываем проекты в сфере промышленности и IT-отрасли.

G: Если ли интерес к Краснодарскому краю со стороны иностранных инвесторов? С какими странами и по каким вопросам ведется сотрудничество?

А. Р.: Каждая компания, которая приходит в Краснодарский край, становится нашим инвестором независимо от происхождения. Сейчас среди ключевых ориентиров — страны СНГ (в первую очередь Узбекистан и Казахстан), Иран, Индия, Вьетнам и Китай.

В настоящее время коллеги из Агентства по привлечению инвестиций находятся в плотном контакте с китайскими компаниями, которые рассматривают регион как место для вложения капитала. Их особенно интересует агропромышленный комплекс, промышленность, увеличение портовых мощностей и развитие внешней торговли.

В этом году мы впервые презентовали Краснодарский край на форуме AIM Congress в Абу-Даби и увидели высокую заинтересованность арабского бизнеса в развитии сотрудничества. Как пример — в один день мы провели переговоры с одним из крупнейших портовых и логистических операторов ОАЭ, предложили конкретные проекты и уже на следующий день получили обратную связь. Компания определила приоритетные направления для партнерства с Краснодарским краем и готова обсуждать визит в регион. Кроме того, продуктивно провели переговоры с одним из крупнейших международных гостиничных операторов, презентовали им наши проекты в курортной инфраструктуре, предложили кейсы в приоритетных локациях. Думаю, в этой части у нас очень хорошие перспективы для сотрудничества.

G: Видите ли вы перспективы у Краснодарского края в плане роста внутренних и зарубежных инвестиций на ближайшие годы?

А. Р.: За последние годы многие местные инвесторы расширяли свой бизнес, в том числе в рамках импортозамещения, и развивались в сторону других, иногда непрофильных для себя, направлений. Опять же, это говорит о высокой маржинальности и инвестиционной привлекательности отраслей экономики Краснодарского края. Мы видим тенденцию перехода крупнейших девелоперов в агропромышленный комплекс, курорты и туризм, промышленность, логистику, комплексное развитие территории (КРТ), благоустройство. Многие компании переходят на полный цикл — от выращивания сырья до переработки, складирования и перевозки. Кроме того, активно развиваются экспортоориентированные проекты.

Одновременно растет экспансия отечественных производителей за рубеж и создание совместных предприятий. Например, ГК «Абрау Дюрсо» инвестировала в винодельню «Шеки Шараб» в Азербайджане уже больше 7 млн евро и планирует в этом году увеличить производство до 3,5 млн бутылок. Также кубанская компания намерена расширить ассортимент и приступить к производству линейки из игристого вина, трех- и пятилетнего коньяка. Планирует инвестировать около $4 млн в производство слабоалкогольных газированных напитков в формате ready-to-drink в банках и бутылках в Индии, достигнув показателя 6 млн литров в год к 2026 году.

Также стоит упомянуть запуск производств иностранной продукции на мощностях в нашем регионе. У нас очень результативные совместные проекты по производству сельхозтехники с белорусскими партнерами, такими как «МАЗ» и «Гомсельмаш». Кроме того, в Абрау-Дюрсо запустили совместное российско-кубинское производство рома. Производство напитка осуществляют предприятия Ronera Cаrdenas (Куба) и завод «Лоза» вблизи Анапы.

Отмечу также, что в 2023 году мы впервые презентовали Краснодарский край партнерам из стран Организации исламского сотрудничества в рамках Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» и выразили готовность реализации проектов и инициатив, основанных на принципе халяльности. Как результат — в июне 2024 года Роскачество присвоило первые в РФ сертификаты Muslim Friendly (гарантируют, что услуги или продукты соответствуют требованиям, чтобы быть «благожелательными» для мусульманских путешественников.— «G»), в том числе гостинице «Роза Хутор» в Сочи. Это будет способствовать привлечению иностранных туристов и расширению географии их путешествий, а также расширению деловых контактов.

В целом, по информации Роскачества, Россия должна войти в топ-3 стран в рейтинге эффективности внедрения системы Muslim Friendly. И мы готовы проявить самое активное участие в ее реализации.

Многие кубанские компании переходят на полный цикл производства — от выращивания сырья до переработки, складирования и перевозки

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

G: То есть инвесторы делают ставку сразу на экспорт туристических услуг?

А. Р.: Это направление будет набирать обороты, в последние годы мы сделали серьезный рывок для того, чтобы Краснодарский край мог встать в ряды действительно мировых курортов. Это касается и повышения уровня сервиса, и создания новых средств размещения высокого уровня «звездности». Параллельно с этим мы расширяем сотрудничество со странами Ближнего Востока в области туризма. Запущены авиарейсы в аэропорт Сочи из Ирана и Бахрейна. Сейчас гостей с Ближнего Востока больше всего интересуют горы, но есть существенный потенциал для делового и оздоровительного туризма.

Спросом среди арабских туристов могут пользоваться также наши здравницы, так как в странах Ближнего Востока высока заболеваемость диабетом, но нет возможностей для санаторно-курортного лечения таких больных. При этом для отрасли важно учитывать культурные особенности туристов из стран арабского мира, что позволит привлечь их большее количество.

У нас также есть отели, рестораны и кафе, заинтересованные расширять сотрудничество в рамках программы India Friendly (подтверждение, что организация может предоставлять услуги, соответствующие критериям индийских туристов). Интерес выразили «Рэдиссон Роза Хутор» и «Парк Инн Роза Хутор» из Сочи, а также «Санмаринн» и «Аурум» из Анапы.

G: Какие, на ваш взгляд, сферы экономики в крае следовало бы развивать на пути к постиндустриальному обществу?

А. Р.: Что касается постиндустриального общества — здесь очень важно использовать открывшееся окно возможностей для развития внутренних разработок. В первую очередь это касается технологического суверенитета. На сегодняшний день у нас с господдержкой реализуются 23 проекта по созданию и развитию импортозамещающих промышленных производств в радиоэлектронике, станкостроении, машиностроении и медицинской промышленности. Это продукция, необходимая нашему региону, а некоторые линейки — уникальны и для России. Они позволят повысить урожайность кубанских полей, производительность перерабатывающих предприятий, качество медицинской помощи и уровень безопасности жителей.

На площадках шести заводов Краснодара, Кавказского и Северского районов, четыре из которых, кстати, построены с нуля, планируем начать серийное производство продукции уже в этом году, сейчас идет пусконаладка и выпуск опытных партий продукции. В частности, в Кропоткине запускаем производство комплектующих для сельхозтехники и оборудования горнодобывающей промышленности, в станице Смоленской — изделий медицинского назначения, в поселке Ильском — амфорного диоксида кремния из рисовой лузги и органобентонита, в Афипском — компонентов комплектующих картриджных систем.

В целом такой бум развития промышленности стал возможен благодаря мощнейшей господдержке этого направления: за 10 лет объем профильной госпрограммы увеличили в 257 раз! Создали Фонд развития промышленности края, который сегодня входит в число крупнейших в стране. И мы постоянно ищем новые точки роста. К примеру, в этом году расширили программу Фонда «Проекты развития (краевое финансирование)», что теперь позволяет предприятиям направить средства этого займа на роботизацию и автоматизацию производственных процессов. Также с софинансированием федерального центра в рамках отраслевой госпрограммы компенсируем до половины затрат производителей на покупку отечественного промышленного оборудования.

Еще одним из приоритетных направлений для инвестиций в Краснодарском крае являются IT и инновации. IT-сфера в принципе играет ключевую роль в формировании будущего экономики. Она не просто питает рост традиционных отраслей, но и создает новые рынки, улучшает качество жизни в целом. Поэтому последние пять лет мы поэтапно наращиваем поддержку цифровых компаний, приняли ряд беспрецедентных мер поддержки, в том числе — снизили налоговые ставки, разработали механизмы для решения кадрового вопроса. Как итог — количество IT-компаний увеличилось почти в 3,5 раза, налоги — на 65%.

Мы ежегодно проводим международную конференцию по кибербезопасности Kuban CSC, на одной из них подписали соглашение с компанией NtechLab о внедрении отечественных разработок на основе искусственного интеллекта. Таким образом, Кубань уже сегодня является одним из самых «цифровых» регионов России. Компания подготовила для региона самые актуальные предложения по использованию программных решений в развитии территорий, сфере туризма, медицины, транспорта, санаторно-курортной сфере, ЖКХ, развитии «умных» городов и т. д. Подобные решения будут способствовать дальнейшему инновационному развитию региона.

Беседовал Дмитрий Михеенко