«Наша главная задача заключается в комплексном развитии Новороссийска»

Когда начнется строительство Северного обхода, как изменится работа мусорного полигона и готов ли город к рекордному наплыву туристов — об этом и многом другом GUIDE рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

GUIDE: В марте вы подтвердили начало проектирования Северного обхода города. Расскажите подробнее о проекте и этапах его реализации.

Андрей Кравченко: Пока сроки реализации не установлены. Министерством экономического развития Краснодарского края и ГК «Автодор» готовится обоснование строительства, выполняются расчеты по предварительной стоимости проектирования и строительства, источникам финансирования. По предварительным подсчетам, стоимость строительства новой трассы составит порядка 108,3 млн руб. Работы поделены на два этапа. Первый этап — участок от транспортной развязки в районе поселка Верхнебаканского до съезда №3 (ул. Сакко и Ванцетти). Второй этап — участок от съезда №3 (ул. Сакко и Ванцетти), проезд в сторону порта, до автодороги Краснодар — Абинск — Кабардинка.

G: Какие проекты по разгрузке центральных магистралей города планируются к реализации?

А. К.: Программа масштабная. Продолжается реконструкция проспекта Дзержинского от Южной улицы до улицы Мурата Ахеджака, где будет обустроено кольцевое пересечение с выездом на улицу Котанова. Готовность объекта составляет 42%, завершение работ планируется до конца 2025 года.

Запланирована реконструкция улицы Котанова с расширением до четырех полос, Шоссейной улицы с обустройством велодорожек и тротуаров. Также в планах капитальный ремонт улицы Горького с расширением до трех полос и улицы Котляревского, которая станет подъездной дорогой к строящейся школе.

Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры в жилых районах. Планируется капитальный ремонт улицы Росистой в селе Федотовка и капитальный ремонт улицы Шевченко, которая станет альтернативой улице Энгельса.

Важным инфраструктурным проектом является реконструкция путепровода по Магистральной улице через «Парк Нижний», проектирование которого завершится к концу 2026 года.

G: Будет ли развиваться система общественного транспорта? Какие новые маршруты появятся?

А. К.: Сейчас перевозка пассажиров осуществляется по семи троллейбусным маршрутам и 49 автобусным. В ближайшее время мы серьезно обновим подвижной состав общественного транспорта. До 2027 года планируется закупка около 30 троллейбусов и 20 автобусов среднего и большого класса, которые будут запущены на основные муниципальные маршруты города. Такое пополнение вдвое увеличит городской парк автобусов большой вместимости.

До 2026 года мы планируем осуществить переход от автобусов малого класса к автобусам среднего класса.

Про новые маршруты могу сказать, что в планах их три. Это маршрут №107, который свяжет три сельских округа — Натухаевский, Раевский и Верхнебаканский. Маршрут №16А — для обеспечения связи новых жилых массивов Цемдолины, улицы Хопшоносова с Кутузовской улицей. Маршрут №43, который давно просят жители села Мысхако, для связи села с проспектом Ленина.

G: В 2025 году Новороссийск ожидает принять около 1,7 млн туристов. Справится ли город с дополнительной нагрузкой на транспортную инфраструктуру?

А. К.: Мы к этому готовимся. Не так давно с представителями стивидорных компаний проведено рабочее совещание по вопросу разгрузки улично-дорожной сети и диспетчеризации движения грузового транспорта. Достигнута договоренность об увеличении квот на вечерние и ночные (с 20:00) тайм-слоты и уменьшении квот на дневные тайм-слоты, что позволит перераспределить большее количество грузового транспорта на ночное время.

Дорожно-строительным организациям также даны поручения выполнять большую часть работ в ночное время.

Кроме того, специалисты администрации круглосуточно осуществляют мониторинг, и в случае выявления заторов незамедлительно принимаются меры по их устранению и ликвидации.

G: Все мы помним мусорный коллапс, который случился летом прошлого года. Какие меры предприняты властями Новороссийска, чтобы не допустить его в этом году?

А. К.: Уже этим летом мы меняем регионального оператора по вывозу ТКО. Это дает нам увеличение спецтехники, кратность вывоза мусора и наличие дополнительного персонала в пиковые нагрузки. Детально рассматриваем вопрос обеспечения санитарного порядка как на улицах города-героя в летний сезон, так и на контейнерных площадках. Меняется работа самого мусорного полигона. Уходим от накопления ТКО, мусор будем сортировать с последующим прессованием. Это позволит уменьшить объемы мусора и сделать чище прилегающие территории. ООО «Терра-Н» приобретаются материалы и техника для тушения пожара в случае возможного его возникновения на мусорном полигоне. Также «Терра-Н» нашла подрядчика и заключила с ним договор на выполнение работ по реконструкции существующего Новороссийского экологического комплекса по обращению с ТБО с увеличением его емкости.

G: Водоснабжение — еще одна болевая точка Новороссийска. Насколько известно, власти города предпринимают комплекс мер по модернизации городской системы водоснабжения. Какой объем работ проделан на сегодняшний день, что еще предстоит?

А. К.: Одна из приоритетных задач — сокращение потерь воды. В городе за последний год капитально отремонтировано 14 км сетей водопровода, увеличено количество аварийных бригад, закуплено восемь единиц спецтехники для МУП «Водоканал». В этом году с учетом всех источников финансирования планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию 26 км сетей. Это обеспечит сокращение потерь на сетях на 7,99%.

Для получения дополнительного объема воды прорабатываем план реконструкции Неберджаевского водохранилища. Проект масштабный, комплекс работ рассчитан на два года. Параллельно ищем возможность вхождения в различные программы. Эти меры позволят в ближайшие годы увеличить объем воды в сетях города на 30 тыс. кубометров в сутки.

G: Насколько остро сегодня стоит проблема нехватки мест в детских садах и школах?

А. К.: Очередь в детские сады составляет порядка 5 тыс. детей. Миграционные процессы пока не позволяют нам закрыть вопрос с нехваткой мест — слишком много желающих переехать на юг, в том числе это семьи с маленькими детьми. Но мы непрерывно работаем над решением вопроса не только по детским садам, но и по школам. В этом нам огромную поддержку оказывает администрация Краснодарского края, за что мы им очень благодарны.

В 2025–2026 годах будут построены два детских сада в Приморском районе — в Цемдолине на 240 мест и на улице Красина на 260 мест. В Центральном районе также запланировали дополнительно расширить площади детских садов №17 и №15 на 310 мест в совокупности. В Южном районе появится в ближайшие три года больше тысячи дополнительных мест в детских садах на улицах Котанова, Южной, Григорьева и Малоземельской. До 2030 года планируем строительство детских садов в селах Гайдук, Северная Озереевка, в станице Раевской и хуторе Семигорский. В общей сложности почти 3 тыс. мест для дошколят появятся в Новороссийске в ближайшие пять лет.

Также на территории города ведется строительство двух школ на 2,6 тыс. мест. В последующие годы планируется построить школы в Южном, Приморском районах, станицах Раевской и Натухаевской, пристройки к школам в поселках Верхнебаканский и селе Глебовское. Планируем, что до 2036 года введем более 19 тыс. мест в школах и тем самым решим вопрос с обучением во вторую смену.

G: В 2024 году экономика Новороссийска показала активный рост и к концу года превзошла все ожидания. За счет чего был обеспечен экономический подъем? Какой прогноз на 2025 год?

А. К.: За 2024 год объемы отгруженной продукции и выполненных услуг составили 855 млрд руб., с темпом роста 118% за счет значительных увеличений объемов грузооборота порта и объемов промышленного производства, в 2025 году прогнозируемый объем составит порядка 900 млрд руб.

Порт Новороссийска остается на первом месте среди топ-портов России по грузообороту, он вплотную приблизился к доле 20% в общем грузообороте морских портов России. По итогам года перевалено более 164 млн тонн различных грузов, темп роста порядка 103%.

Второй год подряд объем контейнерной перевалки через Новороссийск превышает 700 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), темп роста 107%.

Основной объем отгруженной продукции по-прежнему приходится на транспортный комплекс — свыше 436 млрд руб. с темпом роста 116%. Доля отрасли составляет 51% от общего объема отраслей в экономике города. Увеличение обеспечено за счет роста объема перевалки зерна и развития портовой инфраструктуры.

Значительную часть в общем объеме отгруженной продукции занимает промышленный комплекс. Порядка 88 млрд руб. с темпом роста 121,3%.

У нас 490 хозяйствующих субъектов, из которых 46 предприятий относится к категории крупных и средних.

Определяющую роль в промышленности города играют обрабатывающие производства, обеспечившие в 2024 году 91% общего объема продукции, реализованной крупными и средними предприятиями промышленного комплекса Новороссийска.

G: Каким вы видите Новороссийск через 5–10 лет? Какие ключевые проекты определят будущее города?

А. К.: Наша главная задача на ближайшее будущее заключается в комплексном развитии Новороссийска с опорой на новые национальные проекты, которые действуют с 2025 года, и стратегию развития города-героя. Перед городом стоит задача реализовать все запланированные социальные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры.

Что касается развития экономики, в последние годы на территории муниципального образования активно развивается виноградарство и виноделие, сопутствующие виды туризма: строятся предприятия по переработке винограда, предусматривающие экскурсионные услуги, рестораны, отели. Можно уверенно говорить о том, что значительную часть экономики города составит транспортный комплекс. Морской порт продолжает свое развитие, и Новороссийск станет крупным экспортно-импортным хабом на юге России. Будущее Новороссийска — это город с многоотраслевой экономикой, комфортный для ведения как крупного, так и малого бизнеса.

Беседовала Наталья Решетняк