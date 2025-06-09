Население Ярославля сократилось до 563,7 тысяч жителей

Численность населения Ярославля на 1 января 2025 года составила 563,7 тыс. человек, что на 0,7% меньше по сравнению с 2023 годом. Данные Ярославльстата приведены в материалах к отчету мэра Ярославля о работе в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В 2024 году в городе родились 4,5 тыс. человек, а умерли 8 тыс. человек. Это привело к естественной убыли населения в 3,5 тыс. человек, что на 400 человек меньше, чем в 2023 году. Количество браков на 1 тыс. жителей составило 6, что на 9,1% ниже показателя предыдущего года. Число разводов уменьшилось на 2,2%, составив 4,4 на 1 тыс. человек.

Миграционная убыль в 2024 году сократилась до 227 человек. Это связано с уменьшением числа выбывших мигрантов и сменой миграционного оттока на приток из стран СНГ, таких как Таджикистан и Узбекистан. Среди прибывших из дальнего зарубежья наибольший удельный вес составили мигранты из Индии, преимущественно студенты Ярославского государственного медицинского университета.

Антон Голицын