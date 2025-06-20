С продуктами на выход

В Краснодарском крае экспортеров за три года стало на 21% больше. Растут и объемы поставок. Так, в 2024-м экспорт продукции агропрома увеличился на 2% — почти до 9 млн т. При этом отдельные направления демонстрируют более значительный рост. Например, экспорт молочной и мясной продукции увеличился на треть. Главными рынками сбыта для Краснодарского края являются Турция, Китай, Израиль, ОАЭ и Египет. В последние годы в общем объеме поставок кубанских компаний за рубеж растет доля стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Среди ближайших целей власти Кубани называют увеличение доли несырьевого экспорта и наращивание поставок продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2024 году поставки кубанской продукции в Египет увеличились в полтора раза, а в Бангладеш — почти в два

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На Кубани количество экспортеров за последние три года выросло на 20,9%, а экспортеров в сфере МСП — на 13,6%. Об этом Guide сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. Количество экспортеров и динамику объемов экспорта в ведомстве не уточнили.

«Краснодарский край обладает стратегически выгодным транспортно-географическим положением, располагаясь на черноморском побережье и имея развитую сеть портов, что делает регион ключевым для экспортной деятельности страны. Связь морских портов с другими регионами России осуществляется посредством крупных автомобильных и железнодорожных магистралей»,— отмечают в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным департамента развития бизнеса и ВЭД, в 2023–2024 годах наибольшие объемы кубанской продукции поставлялись в Турцию (подсолнечное масло и сельхозпродукция), Китай (зерно, химическая продукция, алкогольные и безалкогольные напитки), Израиль и ОАЭ.

«Поставки в Турцию и ОАЭ за последний год сократились на фоне общего увеличения объема экспорта, что говорит о расширении географии и диверсификации структуры экспорта. Поставки в Египет (крупный импортер зерновых, особенно пшеницы) увеличились в полтора раза (по итогам 2024 года Египет занял 5-е место в рейтинге стран экспорта Кубани), а в Бангладеш — почти в два раза (6-е место в рейтинге по итогам 2024 года)»,— рассказывают в ведомстве.

В департаменте добавляют, что Краснодарский край продолжает активно сотрудничать и с другими партнерами, в частности с Беларусью и Казахстаном, куда поставляется продукция АПК, техническое оборудование, минеральные удобрения, алкогольные и безалкогольные напитки.

Новые и растущие направления — страны Африки (так, например, в 2023 году Краснодарский край торговал с 37 странами Африки из 54. Доля стран Африки в товарообороте региона превысила 10%), Ближний Восток (в частности, растет экспорт пищевой продукции в ОАЭ и Израиль, что диверсифицирует товарный экспорт края) и Азия (растут поставки вина, сельхозпродукции в Индию, Таиланд, Монголию и Узбекистан).

В 2024 году возобновился экспорт в такие африканские страны, как Бурунди, Эфиопия, Малави. Расширяется экспорт в страны Латинской Америки, в частности в Мексику и Кубу кубанские производители поставляют промышленное оборудование.

В порядке убывания стоимостного объема товарная структура экспорта Краснодарского края по итогам 2024 года включает минеральные продукты; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного); продукцию химической промышленности, каучук; металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; древесину и целлюлозно-бумажные изделия; текстиль, текстильные изделия и обувь; кожевенное сырье, пушнину и изделия из них.

«Экспорт Кубани активно диверсифицируется за счет химической промышленности, виноделия и пищевой переработки, а также машиностроения. Ключевой задачей остается снижение доли минеральных продуктов в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью и усиление перерабатывающих секторов»,— отмечают в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Едой поделятся

В Краснодарском крае объемы экспорта продукции АПК в 2024 году увеличились на 2% — до 8,62 млн тонн. Увеличение объема экспорта масложировых культур происходит преимущественно за счет наращивания поставок растительных масел — подсолнечного, рапсового, горчичного и соевого. Прирост масложировой отрасли в 2023 году составил более 19%, рассказывают в минсельхозе края.

«Кубань занимает первое место по валовому объему производства сельскохозяйственной продукции, а также входит в число крупнейших производителей зерновых и масличных культур, молока, обладает значительным поголовьем свиней и птицы. Благоприятные агроклиматические условия и мощная производственная база обуславливают высокие показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса»,— говорят в ведомстве.

Устойчиво растут объемы экспорта ячменя, кукурузы, зернобобовых культур. «Значительный прогресс достигнут в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью, доля которой в общем объеме составляет 46%. Существенный рост наблюдается в сегменте масложировой продукции, готовой пищевой продукции (+19,9%), прочей продукции АПК (+93,3%)»,— добавляют в минсельхозе региона.

Товарная структура экспорта Краснодарского края в 2024 году (в порядке убывания стоимостного объема) минеральные продукты,

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного),

продукция химической промышленности, каучук,

металлы и изделия из них,

машины, оборудование и транспортные средства,

древесина и целлюлозно-бумажные изделия,

текстиль, текстильные изделия и обувь,

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них.

Особенно перспективными категориями с высоким экспортным потенциалом являются мясные и молочные продукты, объемы поставок которых в 2024 году выросли на 29,1% (до 19,6 тыс. т) и 36,5% (до 5,9 тыс. т) соответственно.

По данным минсельхоза региона, основными партнерами Краснодарского края по внешнеэкономической деятельности в сфере АПК выступают Китай, Турция, Саудовская Аравия, Кения и Беларусь. Значительная часть объема экспорта сельхозпродукции направляется в Сирию, Иран, Венесуэлу и на Кубу. В 2024 году и в настоящее время наблюдается рост по основным направлениям экспорта продукции АПК, включающим страны ЕАЭС, Ближний Восток и Закавказье (Турция, Саудовская Аравия, Судан, Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Сирия, Азербайджан, Армения и Грузия), Северную и Восточную Африку,— всего более чем 100 стран.

«Существенные изменения в географии поставок связаны с увеличением доли азиатских стран, что обусловлено расширением номенклатуры поставляемой продукции на их рынки, а также наращиванием объемов поставок масложировой продукции. Направления-лидеры по приросту экспорта — Китай, Турция, Алжир, Йемен, Перу. Приоритетным направлением для себя мы определяем экспорт переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью»,— подчеркивают в министерстве.

Торгово-производственная компания ООО «ТРАСТ» специализируется на экспорте продуктов питания — всех видов круп, свекловичного сахара, зерновых и масленичных культур. Кроме того, в 2025 году компания запустила производство подсолнечного масла высшего сорта (рафинированное и дезодорированное). Директор по развитию ВЭД Олеся Полевая рассказала, что «Траст» расширил географию поставок до 14 стран: Армения, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Турция, Монголия, Южная Осетия, Абхазия, Китай, Таджикистан.

В ООО «Фидэксперт» производят кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц. По словам исполнительного директора Татьяны Сергеенко, в прошлом году в сравнении с 2023 годом объемы экспорта компании удвоились.

«В 2025-м значительно увеличился экспорт в Абхазию, благодаря бизнес-миссии в Сухум в январе 2025 года, организованной Центром поддержки экспорта Краснодарского края. После бизнес-миссии заключено уже восемь контрактов. Кроме Абхазии, мы поставляем продукцию в Армению и Беларусь. В декабре 2024 года мы получили аттестацию нашей продукции на экспорт в страны Таможенного союза, Узбекистан, Азербайджан и Египет. На данный момент подписываем контракт на экспорт нашей продукции в Египет»,— рассказывает Татьяна Сергеенко.

Удар по конкурентоспособности

Среди главных проблем, с которыми столкнулись в последние годы экспортеры, эксперты называют санкционное давление на Россию, что потребовало времени и дополнительных финансовых затрат на выстраивание новых логистических цепочек. Например, уточняет директор АНО «Международное агенство "Евразийский диалог"» Юрий Тамразов, значительно подорожало и в целом осложнилось фрахтование судов.

Кроме того, добавляет эксперт, после отключения России от системы SWIFT возникали сложности с международными транзакциями, налаживание новых способов финансового взаимодействия с контрагентами также заняло время.

«Но есть проблемы и другого характера. Они связаны с таким понятием, как экспортный ГОСТ, например, на подсолнечное масло или муку. Приведение качества продукции в соответствие с государственными стандартами повышает ее себестоимость и, как следствие, цену реализации. В итоге российская мука и подсолнечное масло в сравнении c аналогичной продукцией, поставляемой из стран, где нет понятия ГОСТа, дороже, а значит, менее конкурентоспособны. Африканцам, например, неважно, какого сорта мука, им важнее купить дешевле. Турецкие экспортеры этим преимуществом активно пользуются»,— рассказывает Юрий Тамразов.

Ко всему, по мнению эксперта, экспортные пошлины в России довольно высоки и могут превышать 20% таможенной стоимости, что также сдерживает развитие экспортной деятельности отечественных производителей, делая их продукцию неконкурентоспособной.

Татьяна Сергеенко рассказала, что производимая ООО «Фидэксперт» продукция, кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц, подлежит ветеринарному контролю. «Нам необходимо получать разрешение на экспорт в каждую из стран. Это довольно долгий и трудоемкий процесс. Еще одной острой проблемой выступает проверка иностранного контрагента. Большинство крупных хозяйств как в России, так и за рубежом работает с отсрочкой платежа, и для нас это большой риск. На данный момент в решении этой проблемы помогают Центр поддержки экспорта Краснодарского края и Российский экспортный центр, оказывая содействие в проверке иностранного контрагента и даже в страховании экспортного контракта»,— поделилась собеседница «G».

Экспорт масложировой и готовой пищевой продукции кубанских производителей в прошлом году вырос почти на 20%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разобраться в деталях

По словам директора Центра поддержки экспорта Краснодарского края Романа Воротникова, одной из главных проблем для кубанских экспортеров является поиск новых рынков сбыта, и сделать это самостоятельно довольно сложно. Узнать о подходящих для конкретного бизнеса направлениях, найти там партнеров, объяснить правила поведения на рынках и перейти непосредственно к поставкам помогают в Центре поддержки экспорта региона.

«Одно из предприятий благодаря региональной поддержке серьезно нарастило географию экспорта и сейчас поставляет сельхозпродукцию более чем в 10 стран и занимает лидирующие позиции в регионе по экспорту нута, кориандра, чечевицы и других зернобобовых.

При содействии Центра поддержки экспорта региона производитель модульных систем дымоудаления впервые принял участие в международной выставке Kazbuild в сентябре прошлого года.

В результате компания успешно провела переговоры и заключила свой первый экспортный контракт на сумму 30 млн руб. с казахстанскими партнерами»,— рассказывает Роман Воротников.

Он добавляет, что для помощи экспортерам в условиях сложившейся экономической обстановки действует услуга «Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции СМСП, предназначенной для экспорта на внешние рынки». При наличии заключенного экспортного контракта Центр финансирует 80% затрат на «российское плечо» при транспортировке продукции на экспорт.

В 2024 году Центр поддержки экспорта Краснодарского края диверсифицировал географию участия в международных мероприятиях: впервые организованы стенды на выставках в Саудовской Аравии, Индии, Египте, а также визит закупочной делегации из Индии и прием иностранной делегации из Афганистана.

В этом году центром запланировано участие компаний региона в ключевых международных мероприятиях в России и за рубежом (как в формате крупных коллективных стендов, так и в рамках бизнес-миссий) в Азербайджане, Казахстане, Вьетнаме, Иране, Беларуси, Турции, Китае, Алжире и других.

«Ключевые точки роста — дальнейшее укрепление сотрудничества с целевыми экспортными направлениями и глубокая переработка сельхозсырья. Приоритетным направлением с точки зрения диверсификации экспортной базы региона можно назвать экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них, а также экспорт машин, оборудования и транспортных средств»,— говорит Роман Воротников.

В департаменте развития бизнеса и ВЭД региона отмечают, что ввиду сложившейся внешнеполитической обстановки для Краснодарского края приоритетными рынками сбыта являются государства Азии и Африки, а также Ближнего Востока.

«Некоторые страны Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Чили) также можно отнести к приоритетным, однако необходимо учитывать их географическую удаленность. Предполагается, что расширение географии внешнеэкономической деятельности региона будет также обуславливаться увеличением роли БРИКС, расширением его состава и увеличением доступности предлагаемых систем взаиморасчета, что позволит Краснодарскому краю наладить более тесные торговые связи с новыми государствами. Также будет сохранена ориентация на традиционно постоянных партнеров региона — страны СНГ, которые стабильно входят в группу основных стран — контрагентов Краснодарского края»,— рассказывают в ведомстве.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности среди целей реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» к 2030 году называют достижение показателя объема экспорта продукции АПК в текущих ценах в размере $4,01 млрд, увеличение доли несырьевого экспорта до 58%, а также наращивание поставок продукции с высокой добавленной стоимостью (сахар, масло, молочная и мясная продукция).

«Если оценивать водные артерии, близость портов Северного Причерноморья, включая Крым, то можно сказать, что на юге России сформирован единый логистический кластер. Наиболее близкое логистическое плечо — это страны Ближнего Востока: Ирак, Сирия, Иордания, Ливан. Вот в этом направлении и нужно развиваться»,— считает Юрий Тамразов.

По его словам, до 2022 года сотрудничество Кубани с Ближним Востоком было развито недостаточно, за исключением ОАЭ. «Между тем это огромный рынок, где российские товары традиционно востребованы. В структуре экспортных поставок у Краснодарского края есть наработанные товарные группы: АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, отчасти это могут быть высокие технологии, к примеру, в сфере мелиорации и опреснения воды. Номенклатура намечена, и ее нужно осваивать в полной мере»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич