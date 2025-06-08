Следователи назвали предварительную причину пожара с двумя жертвами в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре на Пермской улице в Москве. Предварительной причиной стало короткое замыкание проводки. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Москве.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Следователи продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Пожар произошел вечером 8 июня в административно-складском комплексе. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Его ликвидировали более 20 специалистов с применением семи единиц техники. С верхних этажей были спасены 33 человека.