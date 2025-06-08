Один человек погиб при пожаре на Пермской улице в Москве

В административно-складском комплексе на Пермской улице в Москве произошел пожар. В результате погиб один человек. Еще один пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России.

Позже в МЧС сообщили, что число погибших в пожаре увеличилось до двух. На третьем этаже здания загорелось оборудование и личные вещи. Площадь пожара составила 30 кв. м. Его ликвидировали более 20 специалистов с применением семи единиц техники. С верхних этажей были спасены 33 человека.