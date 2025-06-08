Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции

В воскресенье Карлос Алькарас стал победителем второго в сезоне турнира Большого шлема — Roland Garros. В финале, длившемся 5 часов 29 минут, что является рекордом для решающих матчей Открытого чемпионата Франции, испанец, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) второе место, в пяти сетах обыграл первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) Отметим, что в четвертой партии Алькарас сумел отыграть тройной матч-бол на своей подаче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Карлос Алькарас

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Таким образом, испанцу удалось защитить титул, добытый в Париже в 2024 году. Для Алькараса это уже пятый выигранный турнир Большого шлема. Ранее он также первенствовал на US Open в 2022 году и дважды, в 2023-м и 2024-м, становился чемпионом Wimbledon.

Арнольд Кабанов