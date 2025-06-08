Режиссеру Беркович запретили ставить спектакли в колонии

Режиссеру Евгении Беркович запретили ставить спектакли в исправительной колонии в Костромской области, где она отбывает наказание по делу об оправдании терроризма. Об этом в соцсетях сообщили близкие осужденной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Беркович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Евгения Беркович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Поэтому просит не спрашивать ее в письмах, что она там ставит»,— написали они в Telegram-канале. Представители госпожи Беркович уточнили, что она не может не только режиссировать, но и как-либо помогать в постановках спектаклей.

В июле 2024 года Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за постановки «Финист — Ясный Сокол». В основу пьесы легли истории женщин, которые знакомились в соцсетях с последователями радикального ислама и уезжали в Сирию. В 2022 году спектакль получил две премии «Золотая маска».