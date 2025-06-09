Не сыпь мне корь на рану

В России растет заболеваемость корью и краснухой — об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора. Распространение коклюша также вызывает тревогу у санитарного ведомства. Опрошенные “Ъ” врачи объясняют эту тенденцию снижением уровня коллективного иммунитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” изучил опубликованный Роспотребнадзором доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году». Ведомство сообщило, что в России снизилась заболеваемость по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней. Данные об их распространении в 2024 году сравнивались со «среднемноголетними показателями» — статистикой с 2012 по 2023 год (за исключением коронавирусных 2020 и 2021 годов). «Наиболее выраженно» снизилась заболеваемость астраханской пятнистой лихорадкой (в три раза), острым гепатитом В (в 2,8 раза), бактериальной дизентерией (в 1,8 раза), гонококковой инфекцией (в 2,5 раза), энтеровирусным менингитом (в 2,5 раза) и впервые выявленным туберкулезом (в 1,9 раза). В то же время Роспотребнадзор отметил значительное превышение «среднемноголетнего показателя заболеваемости» в отношении гемофильной инфекции (в 13,4 раза), кори (в 11 раз), краснухи (в шесть раз), коклюша (в 4,5 раза), эпидемического паротита (в 3,5 раза), лихорадки Западного Нила (в три раза), гриппа (в три раза) и внебольничной пневмонии (в два раза).

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Особенно тревожит врачей ситуация с корью. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в стране было зарегистрировано 22 455 случаев инфекции. Показатель заболеваемости (15,35 случая на 100 тыс. населения) в 1,72 раза превысил цифры 2023 года (8,92 на 100 тыс.). Больше всего случаев кори было зафиксировано в Москве — 5035 пациентов, на втором месте — Дагестан (2199), на третьем — Московская область (1798). Больше половины заболевших (67%) — несовершеннолетние. Чаще всего болели дети в возрасте до года, причем уровень заболеваемости среди них вырос в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Роспотребнадзор отмечает, что 89,5% заболевших не были привиты (либо у них не было достоверной информации о прохождении вакцинации). Зафиксировано минимум четыре летальных исхода среди непривитых детей.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков указывает, что заметное распространение кори в России началось еще в 2022 году в Новосибирске. Тогда же врачам стало понятно, что «пока корь не охватит всю страну, она не успокоится», говорит он. Господин Поздняков подчеркивает, что корь — это самый высокозаразный вирус в истории человечества. Даже грипп и новые штаммы ковида, по его словам, не так заразны: «По старым правилам при обнаружении единичного случая заболевания корью в стационаре на карантин закрывали все здание сразу же, вне зависимости от количества этажей».

Рост заболеваемости корью говорит о недостаточном охвате вакцинацией, согласен инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Это приводит к снижению уровня коллективного иммунитета: в такой ситуации даже один не защищенный от вируса человек может стать причиной локальной вспышки, заразив до 17–18 человек. Врач подчеркивает, что корь особенно опасна для взрослых: после 30 лет риск тяжелых осложнений значительно возрастает. При этом на начальных этапах болезнь часто протекает бессимптомно, что затрудняет ее выявление и способствует дальнейшему распространению.

«Специфическое лечение кори отсутствует, поэтому профилактика является ключевой мерой борьбы с ней,— говорит главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.— Необходимо поддержание высокого охвата детского населения вакцинацией — не менее 95%. В этом случае будет обеспечена защита даже тех лиц, которые не могут быть вакцинированы против кори по медицинским показаниям или у которых не выработался иммунитет к инфекции. В связи с этим важно соблюдать требования российского законодательства по вакцинации и ревакцинации граждан от данного заболевания».

Также в докладе Роспотребнадзора поднят вопрос о распространении краснухи.

Россия с 2017 года имеет статус территории, свободной от этого заболевания. В единичных случаях инфекция была завезена из других стран. Но в 2024 году в России было зарегистрировано сразу 258 случаев краснухи в 25 субъектах. Больше всего — в Дагестане (92 пациента), Московской области (70 пациентов), Астраханской области (20 пациентов) и Москве (20 пациентов). Авторы доклада предполагают, что ухудшение эпидемиологической ситуации вызвано «дефектами в работе медицинских организаций по проведению плановой иммунизации населения против краснухи». Среди заболевших 90,7% были не привиты или не имели сведений о вакцинации.

В 2024 году в России было зарегистрировано 32 535 случаев коклюша. Заболевание зафиксировали во всех субъектах, кроме Чукотского автономного округа. Показатель распространения коклюша (22,24 на 100 тыс. населения) в 1,6 раза ниже, чем в 2023 году (35,98 на 100 тыс. населения). Однако он все равно превышает в 4,5 раза среднемноголетние значения (4,92 на 100 тыс. населения).

В большинстве случаев регистрируются легкие и среднетяжелые формы коклюша. Тяжелые случаи были всего у 0,7% пациентов, еще у 1,9% заболевание протекало атипично. Около 80% пациентов относятся к категории «дети до 14 лет» (преимущественно младенцы), еще 8,2% — подростки, а 11,2% — взрослые. Зарегистрировано 11 летальных случаев коклюша среди непривитых детей в возрасте до года (пять в Дагестане, по одному в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Марий Эл, Хакасии, Вологодской и Новосибирской областях).

Снижение заболеваемости коклюшем — позитивный тренд, но он требует осторожной интерпретации, считает инфекционист Владимир Неронов, ведь показатель по-прежнему значительно превышает среднемноголетние значения. Причинами всплеска в предыдущие годы, по его словам, могли стать пробелы с вакцинацией: отказ граждан от прививок детей, временные медотводы, а также замена вакцин на облегченные формулы, не обеспечивающие полной защиты. «Важно понимать, что все эти заболевания предотвратимы с помощью своевременной вакцинации,— подчеркивает он.— Профилактика, особенно в детском возрасте, остается главным способом сдерживания эпидемий. Учитывая имеющиеся риски, взрослым также рекомендуется ревакцинация, особенно если с момента последней прививки прошло более десяти лет».

Наталья Костарнова