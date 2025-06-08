Глава МВД Германии предложил вооружить всех полицейских электрошокерами

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что планирует разрешить полицейским применять стреляющие электрошокеры. В этом году будет разработана соответсвующая правовая база, добавил господин Добриндт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Добриндт

Фото: Christian Mang / Reuters Александр Добриндт

Фото: Christian Mang / Reuters

«Я убежден, что использование электрошокеров нашей полицией абсолютно необходимо»,— сказал глава МВД газете Berliner Morgenpost. По его оценкам, это подходящее средство для борьбы с возросшей угрозой в отношении полицейских в общественных местах.

Электрошокеры эффективнее дубинок, но менее травматичны, чем огнестрельное оружие, пояснил Александр Добриндт. Правоохранители планируют применять их в отношении правонарушителей с колюще-режущими предметами. В свою очередь, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман усомнился в эффективности этой меры. С критикой также выступила глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс.

Сейчас электрошокеры применяются в отдельных частях Германии, в том числе в Берлине, а также в землях Гессен, Рейнланд-Пфальц и в отдельных департаментах земли Северный Рейн-Вестфалия.

Елизавета Шмакова