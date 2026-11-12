«Если говорить совсем просто, такой лиганд работает как регулируемый стартер: один вариант практически сразу запускает катализатор, а другой включает его в работу постепенно. Благодаря этому мы можем управлять процессом получения полимера и его молекулярной массой. В дальнейшем мы планируем глубже разобраться в механизме работы таких каталитических систем и научиться еще точнее управлять молекулярной массой и строением полимерных цепей. Это позволит целенаправленно получать материалы с характеристиками, оптимальными для конкретных применений, например для мембранных и оптических технологий»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Евгения Бермешева, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории кремнийорганических и углеводородных циклических соединений Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН.