Выручка кубанского общепита за год выросла почти в 1,5 раза

Выручка заведений общепита в Краснодарском крае по итогам 2024 года составила почти 122 млрд руб. Это на 43% (37 млрд руб.) больше, чем годом ранее, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики сервиса Контур.Фокус. В 2023 году общепит региона заработал 84,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По состоянию на 1 июня 2025 года количество предприятий в сфере общепита в крае составило более 12,4 тыс. Год к году отрасль приросла на 670 игроков (5,69%). На 1 июня 2024 года количество ИП и юрлиц, работающих в сфере общепита на Кубани, составляло 11,7 тыс.

Также, по данным аналитиков, в крае выросло количество действующих туристических фирм. На 1 июня 2025 года таких юрлиц и ИП в регионе действует более 1,9 тыс. Год к году отрасль приросла на 83 компании и ИП (+4,50%). На 1 июня 2024 года в регионе действовали порядка 1,85 тыс. турфирм.

Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», в 2025 году выручка автосервисов на Кубани превысила 9 млрд руб. Это на 10% (880 млн руб.) больше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков