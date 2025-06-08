Королевский марафон

Триумфатором Открытого чемпионата Франции, который завершился в Париже, стал его прошлогодний победитель испанец Карлос Алькарас. В великолепном финале, ставшем самым затяжным решающим матчем этого турнира в период открытой эры (с 1968 года), он, отыграв три матчбола, за 5 часов 29 минут в пяти партиях сломил сопротивление первой ракетки мира итальянца Янника Синнера — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). С арены «Филипп Шатрие» — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сломив за пять с половиной часов сопротивление Янника Синнера, Карлос Алькарас (на фото) стал победителем самого затяжного финала в истории Roland Garros

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Сломив за пять с половиной часов сопротивление Янника Синнера, Карлос Алькарас (на фото) стал победителем самого затяжного финала в истории Roland Garros

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Примерно за 15 минут до начала этого финала за стеклянной стеной пресс-центра раздался стук футбольного мяча. Оказалось, что на свежем воздухе в закутке под северной трибуной арены «Филипп Шатрие» Янник Синнер проводит разминку под руководством Марко Паничи — известного тренера по физподготовке, несколько лет работавшего с Новаком Джоковичем. Лидеру мирового рейтинга, который в прошлом не всегда выдерживал затяжные пятисетовые марафоны и проиграл все шесть встреч, продолжавшихся более четырех часов, предстояло трудовое воскресенье. Ведь где-то неподалеку разминался Карлос Алькарас — прошлогодний чемпион Roland Garros и единственный теннисист, который в Париже был реально способен прервать победную серию итальянца из 20 матчей на турнирах Большого шлема.

О соперничестве Синнера и Алькараса как о главной дуэли мирового тенниса впервые заговорили два года назад, когда перед началом Wimbledon его организаторы неожиданно для многих поместили рядом их изображения на официальном постере своего турнира. Испанец на тот момент стоял первым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а итальянец — только восьмым и еще ни разу не проходил по сеткам мейджоров дальше четвертьфинала. Однако его громадный потенциал уже был очевиден. До триумфа Синнера на Australian Open-2024, где он в финале против Даниила Медведева откроет счет своим главным титулам, оставалось полгода.

В 11 личных встречах, проведенных перед этим Roland Garros, Алькарас одержал над Синнером 7 побед, в том числе 2 после того, как 12 месяцев назад итальянец возглавил мировую классификацию. Это были финалы прошлогоднего турнира категории 500 в Пекине и недавнего римского Masters. Но в финалах мейджоров, считающихся самой принципиальной составляющей противоборств теннисных звезд высшего уровня, пути Алькараса, ярчайшего теннисного творца, и Синнера, чей успех базируется в большей степени на систематическом применении коронной тактики давления на задней линии, не пересекались.

Дебют обещал большую теннисную драку.

Стартовый гейм длился 12 минут, у Алькараса было три брейк-пойнта, но Синнер при розыгрышах важных очков был безупречен. К концу шестого гейма испанец в общей сложности не реализовал семь брейк-пойнтов, а итальянец — лишь два. Играя в свой фирменный разнообразный теннис с резким переходом из обороны в атаку и ювелирными укороченными ударами Алькарас выглядел предпочтительнее. Но при смене сторон перед десятым геймом на корт вышел врач, закапавший испанцу капли в правый глаз. После этого Синнер дважды взял подачу Алькараса, завершив в свою пользу первый сет и поведя во втором. Однако испанец, отдавший пять геймов подряд, оправился от этой неудачи, к 10-му гейму догнал соперника, а в 12-м довел дело до тай-брейка.

Тай-брейк остался за Синнером. Начиная со счета 2:2, он выиграл четыре мяча подряд, а затем на втором сетболе очередным плотным ударом справа заставил Алькараса послать мяч в сетку. Подобное развитие событий, однако, не смутило испанца. Он продолжал гнуть свою линию, а у Синнера подсела концентрация. В третьем сете брейками завершились пять геймов из десяти, но последний оказался на счету Алькараса, взявшего чужую подачу под ноль.

Безукоризненно проведя на этом Roland Garros 15 часов 54 минуты игрового времени, Синнер впервые отдал на этом турнире сет. Таким образом, завершилась серия из 31 партии, выигранной им на мейджорах начиная с матча четвертого круга Australian Open против датчанина Хольгера Руне. Правда, ситуация все еще оставалась под его контролем. Поведя в четвертой партии — 5:3, итальянец при счете 0:40 на чужой подаче заработал три матчбола. Но тут произошло удивительное. Несгибаемый чемпионский характер Алькараса проявился во всей красе, в то время как Синнер дважды ударил в аут и еще один раз — в сетку. Неудивительно, что испанец на бешеном кураже без тени сомнения закрыл тай-брейк, используя неуверенность временно деморализованного соперника.

Пятый сет начался с еще одного брейка Алькараса, который оставил за собой розыгрыш из 22 ударов. В четвертом гейме испанец отразил два брейк-пойнта и в десятом вышел подавать на матч. Но тут чудеса стойкости проявил уже Синнер, сравнявший счет.

А потом был чемпионский тай-брейк, ставший еще одним украшением этого великого финала, самого затяжного в истории открытой эры (с 1968 года) на Roland Garros.

(Предыдущий рекорд турнира — 4 часа 42 минуты — был установлен в 1982 году, когда швед Матс Виландер в четырех сетах переиграл аргентинца Гильермо Виласа.) И был ювелирный укороченный удар Алькараса при счете 3:0 в его пользу, который качественно отразить Синнеру не помогла бы никакая, даже самая изощренная разминка. Взяв на этом тай-брейке семь очков подряд, Алькарас, конечно, уже не мог проиграть. В итоге — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). За 5 часов 29 минут Синнер выиграл на одно очко больше — 193 против 192. Но для победы этого оказалось недостаточно.