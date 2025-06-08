Пирамиды готовятся к «премьере»

Египетские пирамиды готовят к перезапуску. Масштабные реконструкции в районе одной из главных туристических достопримечательностей завершатся меньше чем через месяц, 3 июля, пишет Bloomberg. Работы длились семь лет, бюджет составил $30 млн. Теперь комплекс пирамид в Гизе освободили от машин, сделали удобный подъезд, ввели автобусные рейсы, а на территории заработал ресторан из топ-50 заведений Ближнего Востока и Северной Африки. Проект по плану правительства должен удвоить турпоток в страну и привлечь до 30 млн человек в год в ближайшие пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Раньше впечатления от одного из семи чудес света портили изнурительные очереди и навязчивые торговцы и мошенники. Судя по всему, проблему удалось решить, рассказала основатель турагентства X-Tour Оксана Шеронова, которая побывала в Каире в мае: «Реконструкция масштабная. Если раньше это все напоминало Средневековье, то сейчас действительно Египет переходит в современный мир в плане туризма.

Появились отдельные сувенирные лавки, магазинчики современного плана, вот этих машин с торговцами больше нет. Парковки теперь есть, они очень близко находятся к пирамидам.

Кроме того, еще не все автобусы туда пропускают, в них должна быть шумоизоляция и они должны соответствовать экологическим стандартам. Издалека видно, что пирамиду Хеопса и пирамиду Хефрена реконструировали: современными блоками заштамповали, так скажем, дыры, которые были там ранее. Строится новый путь сюда из Каира. Но в целом в реальности проект реконструкции, в который было вложено столько денег, выглядит достаточно скромно. Но зато теперь нет очередей. Раньше местные работники вручную проверяли билеты, сейчас это все организовано через электронные терминалы. Плюс еще, в билетном центре прохладно, можно спрятаться от жары, потому что около пирамид жарко невыносимо».

Вместе с обновленными пирамидами в Гизе в начале июля на расстоянии около полукилометра окончательно откроется Большой Египетский музей. Этот проект обошелся стране, по неофициальным данным, еще в $1 млрд. Оправданны ли вложения? Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отмечает, что рост турпотока уже заметен: «Когда мы говорим про $10-30 млн, то это, естественно, только облагораживание. Потому что просто создать музей — это уже $1 млрд. Вся мировая туристическая общественность ждала открытия музея в Гизе больше 20 лет. Это большой проект, который был затеян еще при Хосни Мубараке. Как все это окупать? Многие музеи мира в этом участвовали. И Британский, и Берлинский, и Лувр предоставили невозвратные гранты. Японский банк реконструкции и развития дал беспроцентный кредит около $400 млн. Ясно, что люди со всего мира, включая Россию, будут приезжать в этот музей. Безусловно, это жемчужина, которую можно показывать всему миру, потому что здесь все: и статуя Рамзеса в 83 тонны, и "Солнечная ладья" Хуфу. Древности привезены со всей страны.

Ведь что было раньше? Прежде люди отдельно шли в Национальный музей, который находился в 25 км от пирамид в Гизе, и потом по пробкам с большим трудом добирались до них самих. Сейчас музей площадью 50 га (это три Лувра) находится прямо у подножия пирамид. По моим оптимистичным прогнозам, где-то в течение 10-12 лет Египет получит эти деньги, потому что действительно мы видим, как резко растет турпоток, причем не только на примере России. В этом году турпоток из РФ вырастет на 20% и превысит 2,5 млн человек, это результаты по первым пяти месяцам. Если говорить про весь мир, то более 18 млн иностранцев посетили страну в 2024-м, а в этом — прогнозируется уже 20 млн туристов».

По данным отраслевых ведомств, за прошлый год Египет заработал на туризме свыше $15 млрд. К 2030-му власти планируют нарастить доходы до $24 млрд.

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Анжела Гаплевская