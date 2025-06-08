Над территорией России сбили 61 БПЛА

Минобороны России заявило, что в период с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня силы ПВО уничтожили 61 беспилотник. Атакованы были Брянская, Белгородская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская и Московская области, а также Крым.

Точное количество сбитых БПЛА над каждым из регионов ведомство не приводит. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу сбили девять беспилотников. Еще десять уничтожили над Брянской областью, писал губернатор Александр Богомаз. Глава Калужской области Вячеслав Шапша сообщал о семи сбитых БПЛА.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявлял об отражении атаки, но не называл точное количество сбитых беспилотников. Он уточнял, что в результате падения БПЛА начался пожар на химическом предприятии «Азот». Пострадали два человека.