Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении детей в летнем лагере под Омском

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления ведомства Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела об отравлении воспитанников детского оздоровительного лагеря «Орленок». Об этом рассказали в пресс-службе управления СК.

По данным следствия, 6 июня 11 воспитанников «Орленка» в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с признаками отравления. Правоохранители возбудили дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних).

В региональном управлении Роспотребнадзора установили, что причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция. «В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под наблюдением. Сотрудниками Роспотребнадзора проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Взяты смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды. Обследованы контактные лица», — рассказали в Роспотребнадзоре

После инцидента в лагере губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил региональному министерству образования усилить контроль за качеством отдыха детей во всех оздоровительных учреждениях региона. «Каждый сигнал, который мы получаем из детских организаций, должен отрабатываться с особой тщательностью», — сказал чиновник.

Илья Николаев