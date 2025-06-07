Над Курской и Орловской областями сбили 32 беспилотника

Минобороны России заявило, что в период с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 32 беспилотника. Из них 27 БПЛА уничтожены над Курской областью, еще пять — над Орловской.

МЧС по Курской области предупреждало об угрозе атаки БПЛА. Ранее в регионе также объявляли ракетную опасность.

Днем Минобороны России заявило, что за сутки силы ПВО уничтожили за пределами военной операции 140 беспилотников. Как уточняло ведомство, ночью было уничтожено 36 БПЛА над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской и Московской областями.