Пять человек пострадали при наезде автомобиля на людей в немецком Пассау

Автомобиль наехал на группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария. В результате пострадали пять человек. Водитель задержан, сообщает Bild.

Один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, остальные — легкие ранения. В полиции сообщили изданию, что среди пострадавших — 38-летняя жена и пятилетняя дочь водителя. Правоохранители не исключают, что наезд был совершен умышленно. «Первые опросы свидетелей из этой группы указывают на спор по поводу опеки над ребенком»,— сказал представитель правоохранительных органов.

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