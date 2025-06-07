По заслугам и награда

Акционеры Warner Bros выступили против выплаты своему гендиректору бонуса в $50 млн. Помимо отмены вознаграждения для топ-менеджера Дэвида Заслава, они также захотели урезать размеры компенсационных пакетов остальным руководителям. Как пишет The Wall Street Journal, причиной послужило падение котировок медиакорпорации на 7% по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Скорее всего, совет директоров Warner Bros будет вынужден смириться с волеизъявлением акционеров, говорит управляющий партнер компании Birge Геннадий Ванин. По его словам, нередко своих годовых бонусов лишаются и российские топ-менеджеры: «Бывает такое, что по результатам года бонусных выплат топ-менеджменту не происходит. Это всегда потенциально стрессовая история для обеих сторон. Так происходит, если финансовый результат не позволяет этого сделать, особенно в компании, которая управляется акционерами или семьей. В компаниях с системно-корпоративным управлением всегда есть при совете директоров комитет по вознаграждениям, который также одобряет какие-то существенные выплаты.

Самые большие выплаты, очевидно, всегда в самых крупных компаниях. Есть достаточно прямая корреляция, за исключением, может быть, каких-то бурно растущих технологических компаний. Чем больше компания, тем на более высокое вознаграждение менеджеры могут претендовать. У нас в экономике есть достаточно много крупных организаций, которые принадлежат государству напрямую или опосредованно. Но говорить о том, что в целом в госкомпаниях люди зарабатывают на высших позициях больше, чем в частном секторе, грубое упрощение. Тем более что и год на год не приходится, и структура этих пакетов бонусов тоже может быть очень разная».

Как пишет РБК, в 2024-м топ-менеджеры крупных российских компаний зарабатывали 15-50 млн руб. за 12 месяцев. Размер годового бонуса составлял 30-100% от этой суммы. В некоторых случаях даже больше, например, члены совета директоров «Сбера» совокупно получили около 25 млрд руб. По данным “Ъ”, это превышает показатель 2023-го на 63%. Традиционно самые большие выплаты получают в банковском и энергетическом секторах.

При этом методика расчета бонусов для руководителей примерно одна и та же во всех компаниях, рассказали опрошенные “Ъ FM” российские топ-менеджеры.

Руководитель направления дорожно-строительной техники концерна «Тракторные заводы», исполнительный директор компании «Четра» Владимир Антонов: «Чем выше должность в компании, тем реже и весомее премирование. Премия зарабатывается генеральными директорами компаний. Уровень и показатели согласовываются заблаговременно, чаще за год. У нас премирование у генерального директора только годовое, измеряется в количествах среднемесячных заработных плат. Делится на три уровня. Первый — это заработаны ли средства в большом круге компаний. Если да, согласно годовому плану, то переходишь дальше. Если ключевые показатели компаний и индивидуальные проекты, которые сделаны в течение года, привели к увеличению прибыли и денежного потока или созданию нового бизнеса в компании, то получаешь бонусы». Генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков: «Как правило, для топ-менеджеров оценка эффективности их результата меряется годовым, зачастую даже трехлетним, периодом. Советом директоров, акционерами либо собственниками, управляющими компанией, формируются цели, которые подкреплены достаточно понятными и однозначно измеряемыми метриками. Оплаты бывают с отсрочкой от четырех до девяти месяцев после завершения отчетного периода, например, трехлетнего». Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Что касается крупных компаний, все определяется, конечно, отделом кадров и руководителем, зачастую просто генеральным директором, который согласует все с бенефициаром. Когда вы подписываете договор найма, там также прописан и бонус. Я думаю, у Warner Bros юристы менеджмента объединятся, более того, не забываем о профсоюзах. Так что выжмут они из иностранных собственников свои деньги».

По данным экспертов Kontakt InterSearch Russia, почти половина топ-менеджеров в России готовы сменить работу в 2025 году. Из них около 60% высказали недовольство своими доходами. При этом каждая третья российская компания предлагает своим руководителям зарплату выше рынка. Всему виной кадровый голод в управлеченском звене, его ощущают примерно 65% собственников бизнеса.

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Никита Путятин