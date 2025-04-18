Руководителей хватило с избытком

В России резко выросло число управленцев. Топ-менеджерам сложно найти работу, даже в крупных городах. По данным hh.ru, на рынке труда зафиксирован профицит руководителей. Количество резюме на одну вакансию — чуть более 20, при норме от четырех до восьми. Сложнее всего соискателям найти работу в Калмыкии, Чечне, Ингушетии и Республике Коми. Москва занимает пятую строчку рейтинга. С января по март компании опубликовали около 40 тыс. вакансий для поиска топ-менеджеров, в прошлом году их было примерно столько же. Однако число резюме за это время увеличилось на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дефицит кадров по-прежнему присутствует, но претенденты на должность не обладают навыками, которые сейчас нужны работодателю, говорит управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин: «У нас, как всегда, есть недостаток людей определенной квалификации. Сейчас действительно есть некое замедление экономики, охлаждение. Наем в целом снижается по всем категориям сотрудников. Нам по-прежнему не хватает людей рабочих специальностей, профессионалов. Новых инвестпроектов сейчас мало. Всегда есть отрасли, где людей не хватает довольно сильно. Это, как правило, отрасли высоких технологий, госсектор, обрабатывающая промышленность. Но если в среднем весь рынок взять, то, конечно, определенный избыток сейчас есть.

Это характерно для компаний, в деятельности которых важны длинные инвестпроекты, это инфраструктурное строительство, девелопмент, запуск и развитие производств, все то, что не касается каких-то очень краткосрочных тем. Вполне логично, что бизнес сейчас не готов рисковать и, возможно, откладывает какие-то проекты на следующий год. Зарплата топ-менеджеров при этом меньше не становится. Безусловно, гонка зарплат выдыхается, мы уже не видим таких приростов, как в предыдущие годы, но по-прежнему зарплаты находятся на высоком уровне, и структурно сохраняется дефицит людей, просто демографически».

В hh.ru добавляют, что только в марте свыше 350 тыс. управленцев разместили или обновили свои резюме на сайте. При этом одним из важнейших элементов в последнее время становится и личный бренд кандидата, говорит директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и партнеры» Виктор Чуков: «То, что о тебе пишут издания, что пишут в соцсетях, что вы сами о себе пишете, как выступаете на конференциях, играет очень значительную роль. Те управленцы, которые этому уделяют недостаточное внимание, делают это несистемно, конечно, в долгосрочной перспективе проигрывают.

Профессионалам важно делиться своими успехами, кейсами, может быть, рекомендациями с общественностью. Так они выходят на новый уровень с серьезной деловой репутацией людей, которые не только внутри своей компании реализуют какие-то значительные проекты, но и с миром готовы поделиться. Этот успех становится публичным. Тут нужно четко разделять деловой и личный контент. Многие, например, в одних соцсетях ведут личные аккаунты, а все, что транслируют через деловые и общественно-политические медиа, касается исключительно работы. Там не только баланс нужно соблюдать, а каждый раз задаваться вопросом: что я хочу транслировать?»

По данным сервиса hh.ru, в марте топ-менеджеры в среднем по стране ожидали заработную плату в размере 150 тыс. руб. Работодатели при этом предлагали в среднем на 10 тыс. руб. меньше. Больше всего управленцы получают в Москве — 200 тыс. руб. На втором месте Якутия и Санкт-Петербург, там руководителям платят в среднем 150 тыс. руб.

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Анна Кулецкая