В Париже приближается к концу Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир Большого шлема. Евгений Донской, который в 2021 году был капитаном сборной России на победном для нее состязании АТР Сup, а сейчас участвует в подготовке Карена Хачанова, в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российском мужском теннисе, сравнил нынешнее поколение теннисных звезд с предыдущим и объяснил, за счет чего итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас далеко оторвались от своих конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Донской на Кубке Кремля (2021 год)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Евгений Донской на Кубке Кремля (2021 год)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Для Карена Хачанова, с которым вы систематически работаете с осени прошлого года, нынешний сезон складывается пока не лучшим образом. Насколько велики резервы для совершенствования его игры?

— Резервов много. Можно усиливать игру у сетки, удары справа с низкого отскока, когда соперник несильно скидывает мяч, улучшать физические кондиции с новым тренером по ОФП. Правда, по большому счету у Карена никогда не было проблем с «физикой». Я не хочу сказать, что, совершенствуя тот или иной элемент, он мгновенно получит результат. Но пытаться надо.

— Два года назад Хачанов во время Roland Garros говорил о задаче вернуться в первую десятку и сделал это, пробившись здесь в четвертьфинал. Его нынешний потенциал позволяет рассчитывать на топ-10?

— Конечно. Синнер и Алькарас сейчас недосягаемы по скоростям и передвижению по корту. Хотя при правильной работе можно подтянуться и к ним. Но вот, допустим, Тейлор Фриц или Алекс де Минаур, которого Карен осенью в Вене обыграл в двух партиях,— неужели они намного круче Хачанова? Конечно, нет. Просто ему надо добавлять в стабильности.

— Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, грек Стефанос Циципас, Александр Зверев из Германии по сравнению с прошлым годом сбавили в результатах, пусть и по разным причинам. Согласны с тем, что это поколение миновало свой пик?

— Я не возьмусь утверждать, что такая точка зрения не имеет права на жизнь. Хотя по-прежнему верю во всех наших ребят. Просто каждому из них надо прибавлять. Взять того же Рублева. Несколько лет подряд он держался в элите, поскольку идеально делал то, что умеет: атаковал с задней линии. Это был по-своему очень крутой теннис, но тактически лимитированный. Сейчас он пытается ходить к сетке, чаще использовать укороченные удары. Даня Медведев тоже находится в поиске способов усиления игры. Например, экспериментирует с натуральными струнами, чтобы увеличить скорость полета мяча. Кстати, сейчас много разговоров о том, что с теми мячами, которые в основном используются на турнирах, подавляющему большинству игроков стало сложнее чисто выигрывать очки, как говорится, забивать мяч. Но ведь Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу это не мешает побеждать. Отсюда вывод — надо работать, искать варианты.

— То есть мотивацию наши ведущие теннисисты сохраняют?

— Безусловно. Хотя, наверное, у каждого из них она разная.

— Почему перестал прогрессировать четвертьфиналист Wimbledon 2023 года Роман Сафиуллин?

— Я задавал ему вопрос на эту тему. По словам Романа, дело в психологии. Это довольно распространенная проблема. Если бы меня снова вернули в начало карьеры, я бы обязательно начал работать со спортивным психологом. Ведь не случайно Джокович как-то сказал: «Почему я должен работать над своим ударом справа больше, чем над ментальной силой и концентрацией внимания?» У многих российских игроков в плане отношения к спортивным психологам был не совсем правильный менталитет. Но сейчас есть изменения в правильную сторону. Во всяком случае, Медведев одно время работал с психологом, который ему помог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Донской во время матча с казахским теннисистом Михаилом Кукушкиным (2018 год)

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ Евгений Донской во время матча с казахским теннисистом Михаилом Кукушкиным (2018 год)

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

— Самый перспективный российский теннисист более молодого поколения 22-летний Алибек Качмазов за последние 12 месяцев из середины третьей сотни мирового рейтинга поднялся в середину второй. Что мешает ему добиться большего?

— Качмазову нужен классный тренер, которому он бы полностью доверял. Алибек может играть очень здорово. В его арсенале есть крутые удары, но пока они не складываются в ту стройную игру, которая необходима для следующего шага вперед. Да и голова у него горячая. Как говорится, нужно поставить ее на место. Вообще, кроме Качмазова у нас есть и другие очень интересные молодые теннисисты. Но каждому из них нужен систематический индивидуальный подход. Имею в виду работу не в группе, а над недостатками конкретно каждого. Возьмите Янника Синнера, на которого с 14 лет работала целая команда. На определенном этапе становления нет ничего более важного. Но тут многое зависит от финансовых возможностей, все-таки теннис — спорт больших денег. Прежде чем начать прилично зарабатывать, приходится много вложить.

— В чем сейчас выражается преимущество Янника Синнера и Карлоса Алькараса над остальными?

— Синнер переигрывает соперника за счет бешеного темпа, просто не дает вздохнуть. Кроме того, на харде с его довольно высоким ростом он блестяще передвигается на согнутых ногах и достает сложнейшие мячи. Я видел, как они с Кареном тренировались во время предсезонки. Это был высочайший уровень.

Сила Алькараса — в разнообразии и превосходном чувстве мяча. Его укороченные — это что-то! Кстати, вы заметили, что в элите в последнее время снизился общий уровень игры с лета? Так вот, Алькараса это не касается. Причем он хорошо понимает, когда можно идти вперед, и выбирает для этого нужный момент. Поэтому, когда Синнера сравнивают с Роджером Федерером, а Алькараса — с Рафаэлем Надалем, я не соглашаюсь. Скорее с большой натяжкой можно сказать, что в игровом плане Синнер — это наследник Новака Джоковича, а Алькарас — продолжатель дела Федерера. При этом оба совершенствуют свою игру. Скажем, Синнер заметно прибавил в подаче, которая раньше у него хромала.

— Вы видели молодого Синнера, когда он только начинал. Можно было сказать, что это будущая первая ракетка мира?

— Конечно, нет. Вот про Алькараса, который раскрылся совсем рано, так говорили. Хотя я тоже не верил.

— Кто окажется в рейтинге выше в конце сезона — Синнер или Алькарас?

— Думаю, что снова Синнер. За счет стабильности. Джон Макинрой (экс первая ракетка мира, звезда тенниса 1980-х годов.— “Ъ”) как-то сказал, что Алькарас любит играть красиво, но это может стоить ему нескольких титулов на турнирах Большого шлема, потому что красота иногда идет в ущерб результату. Синнер же не такой. Он играет проще, но надежнее. Они и по психологическим типам разные. Алькарас на корте эмоционален, может посмеяться. А Синнер если проявляет какие-то эмоции, то более сдержанно, потому что интроверт.

— Новак Джокович здесь, в Париже, после поражения от Синнера в полуфинале сказал, что, возможно, сыграл свой последний Roland Garros. Вы исключаете возможность того, что, допустим, на Wimbledon он вдруг выиграет 25-й титул на турнирах Большого шлема?

— Я бы этого хотел. Тем самым он как бы сказал молодым лидерам: «Ребятки, я еще здесь, так что вы потерпите еще немного». Однако вряд ли это случится. Если у Новака и есть шанс, то только на траве Wimbledon, где по сравнению с грунтом и хардом розыгрыши короче. Хотя вероятность крайне мала. Чтобы брать мейджоры в 38 лет, нужна бешеная мотивация. Вспомните прошлогоднюю Олимпиаду, на которой Новаку так сильно нужна была золотая медаль. Ведь тогда он обыграл в финале Алькараса именно за счет желания. А сейчас он знает, что в ближайшее время его рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема недосягаем. Да и Синнер с Алькарасом играют очень здорово, что показал парижский полуфинал.