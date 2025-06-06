«На первую ракетку мира постоянно идет охота»

В субботу в Париже в женском финале Открытого чемпионата Франции лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Коко Гауфф. Тренер первой ракетки мира Антон Дубров в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову оценил прогресс, которого добилась его подопечная за последний год, рассказал о ее психологическом состоянии и назвал факторы, которые будут иметь значение в предстоящем матче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая ракетка мира Арина Соболенко и ее тренер Антон Дубров

Фото: Robert Prange / Contributor / Getty Images Первая ракетка мира Арина Соболенко и ее тренер Антон Дубров

Фото: Robert Prange / Contributor / Getty Images

— В прошлом году в четвертьфинале Roland Garros Арина Соболенко потерпела от Мирры Андреевой одно из самых неожиданных поражений в своей карьере, а теперь в полуфинале победила четырехкратную чемпионку этого турнира польку Игу Швёнтек. Результат третьей партии — 6:0 — удивил вас так же, как вашу подопечную?

— 6:0 — звучит громко. И наша команда тоже была шокирована результатом третьего сета. Думаю, что сказалось его хорошее начало. Захватив инициативу в первых геймах, Арина продолжала давить и не позволяла себе расслабиться, так как знала, что Ига никогда не сдается и будет сражаться до конца. Что касается прошлогоднего четвертьфинала, то тогда у Арины возникли проблемы с животом. Да, это было обидное поражение, но на тот момент она показала свой максимум. Поэтому сильно печалиться не имело смысла.

— Какие изменения в игре на грунте позволили Соболенко впервые выйти в финал Roland Garros?

— Мы не фокусируемся на каких-то отдельных элементах, а стремимся комплексно улучшать ее теннис. Грунтовое покрытие предъявляет особые требования к передвижению по корту, умению терпеть и хорошо защищаться. На грунте в течение одного розыгрыша ты иногда несколько раз переходишь из обороны в атаку и обратно. И к этому надо быть всегда готовым. Прогресс, которого Арина добилась в игре в обороне, позволяет ей чувствовать себя более уверенно. Она знает, что, если вдруг не получится доминировать в атаке, как она любит, можно создавать проблемы сопернице иным образом.

— Вне зависимости от результата финала отрыв Соболенко в рейтинге от Коко Гауфф будет очень большим. Это добавляет ей уверенности — не в предстоящем матче, а вообще?

— На первую ракетку мира постоянно идет охота. Думаю, это ощущали все игроки, которые когда-либо стояли первыми. Арине нравится быть лидером. Но ради того, чтобы догнать ее, другие теннисистки часто пытаются прыгнуть выше головы, играют особенно зло, рискуют и часто показывают ранее недосягаемый для себя уровень. Поэтому Арине требуется постоянно укреплять фундамент своей игры, не останавливаться в развитии. И мы напоминаем ей об этом.

— Что Соболенко вынесла из поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от американки Мэдисон Кис?

— По сути, именно то, о чем мы сейчас с вами говорили. Перед тем финалом могло показаться, что между соперницами велика разница в классе. Но когда одной теннисистке нечего терять, она может показать уровень гораздо выше ожиданий. Повлиять на это ты не способна. Зато ты можешь контролировать собственные действия. Вот об этом и надо думать прежде всего.

— В какой степени перед финалом против Коко Гауфф имеет значение тот факт, что их предыдущий матч, майский финал в Мадриде, остался за Соболенко?

— Последнюю встречу мы в расчет не берем. Да, они тоже играли на грунте, но в немного иных условиях. К тому же с тех пор уже прошел целый месяц.

— Что же тогда в субботнем финале станет самым главным?

— Многое будет зависеть от того, кто первым справится с собственными ожиданиями от этого матча, обретет контроль над своими эмоциями и сможет более качественно делать самые простые вещи. Ведь для того, чтобы захватить инициативу и получить психологическое преимущество, достаточно не феерить, а лучше выполнять отдельные компоненты — поддавливать соперницу на своей подаче, лучше бить по диагонали и принимать.

Интервью взял Евгений Федяков