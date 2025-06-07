Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во время пожара в Азове пострадал работник склада

В Азове сотрудники МЧС локализовали крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия пострадал работник склада. Пострадавший уже доставлен в больницу.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», возгорание произошло на складе полимерной продукции и охватил 2 тыс. кв. м. По данному факту областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Ефим Мартов

Новости компаний Все