Во время пожара в Азове пострадал работник склада
В Азове сотрудники МЧС локализовали крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия пострадал работник склада. Пострадавший уже доставлен в больницу.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», возгорание произошло на складе полимерной продукции и охватил 2 тыс. кв. м. По данному факту областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.