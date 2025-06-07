Итальянская Eni ликвидировала представительство в России

Итальянская нефтегазовая группа Eni S.p.A. 5 июня ликвидировала свое представительство в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госреестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Gregorio Borgia / AP

Представительство Eni было расположено в Москве, оно работало с 2000 года. С января 2025-го его возглавлял казахстанец Нуржан Камалов. Он также является гендиректором московского ООО «Эни Энергия». Последнее занимается административной поддержкой компаний группы, в частности, Eni Energy Russia B.V. и Eni Trade and Biofuels S.p.A.

До ввода войск на Украину Россия была крупнейшим поставщиком газа в Италию с долей 40%. После 24 февраля 2022 года итальянское правительство заявило о намерении полностью отказаться от российских поставок к 2025 году. Eni рассчитывала заместить 50% российского газа.

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