В киргизском Оше снесли памятник Ленину

На центральной площади в киргизском городе Ош демонтировали памятник Владимиру Ленину. Это сделали по решению мэрии. Местный портал 24.kg опубликовал фото лежащей на земле статуи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В мэрии заявили, что памятник перенесут в парк «Мээрим». На его месте в Оше установят флагшток. «Поэтому не стоит политизировать этот вопрос»,— сказано в комментарии мэрии.

Ош — второй по величине город Киргизии после Бишкека. Памятник Владимиру Ленину установили в 1975 году. Он был самым высоким в Центральной Азии, его вес составлял 7,5 тонны.