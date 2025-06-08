День рождения Софьи Великой

Сегодня день рождения отмечает двукратная олимпийская и восьмикратная чемпионка мира по фехтованию на саблях Софья Великая

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Великая в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Софья Великая в 2022 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов:

— Дорогая Софья!

Поздравляю Вас с днем рождения!

В современном спорте, где время спрессовано до долей секунды, можно по пальцам пересчитать спортсменов, которые находятся на вершине хотя бы десятилетие. Вы же входите в элиту мирового сабельного фехтования более двадцати лет, впервые став чемпионкой Европы еще в 2003 году! Преданность своему делу и любовь к жизни не дает Вам останавливаться на достигнутом. Вы постоянно трудитесь во благо спорта и физической культуры страны.

Я искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и безграничного счастья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»