У петербуженки под видом обыска украли деньги и украшения на 6,2 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга лишилась 1,5 млн рублей и ювелирных украшений на сумму 4,7 млн рублей. Злоумышленники проникли в квартиру под предлогом обыска, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Пострадавшая от рук неизвестных обратилась к правоохранителям вечером 6 июня. Она сообщила, что в момент кражи в квартире дома 19 по Большому проспекту была ее 13-летняя дочь. Подростка убедили открыть дверь для проведения обыска. Воры представились сотрудниками правоохранительного ведомства.

Проникнув в жилье, злоумышленники похитили из сейфа наличные и ювелирные изделия. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала рецидивиста за хищение запчастей с вагонного депо в Ленобласти.

Татьяна Титаева