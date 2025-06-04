Полиция задержала рецидивиста за хищение запчастей с вагонного депо в Ленобласти

Вблизи станции Тосно-2 транспортная полиция остановила жителя Ленобласти, который в момент задержания переносил партию запчастей с территории ремонтного вагонного депо Тосненского района. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба транспортной полиции по СЗФО Фото: Пресс-служба транспортной полиции по СЗФО

Сотрудники ведомства выяснили, что подозреваемый воспользовался свободным доступом на территорию ремонтного вагонного депо и вынес оттуда восемь фиксирующих клиньев. Житель Ленобласти уже проходит фигурантом по уголовному делу за аналогичное деяние.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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Татьяна Титаева