В Узбекистане мужчину приговорили к ограничению свободы за службу в ЧВК «Вагнер»

Гражданин Узбекистана приговорен на родине к пяти годам ограничения свободы за наемничество. Он служил в российской ЧВК «Вагнер», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2021 года мужчина уехал в Самарскую область на заработки. В ноябре 2022-го он вступил в ряды «Вагнера», в составе которых он участвовал в боевых действиях в зоне военной операции на Украине. В октябре 2024 года он вернулся на родину, где был задержан. В его телефоне якобы нашли сведения, подтверждающие участие в боевых действиях.

Суд признал 25-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 154 уголовного кодекса Узбекистана (наемничество). По этой статье в республике ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе суд в Узбекистане приговорил участника СВО к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы. Его тоже признали виновным по статье о наемничестве за участие в российско-украинском конфликте. Подсудимый заключил контракт с Минобороны РФ.