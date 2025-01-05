Суд в Узбекистане приговорил участника СВО к ограничению свободы

Андижанский городской суд по уголовным делам приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы. Его признали виновным по статье о наемничестве за участие в российско-украинском конфликте на стороны РФ, передает «Газета.uz».

Утверждается, что подсудимый заключил контракт с Минобороны России летом 2023 года и до декабря участвовал в боевых действиях, в том числе в Шахтерске и Бахмуте. В конце 2023 года он вернулся в Узбекистан.

В Узбекистане мужчина пришел к правоохранительным органам и предоставил документы о службе в российской армии. На заседании суда он раскаялся и объяснил участие в конфликте материальным положением. Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, семейное положение и наличие трех детей.

Осужденному запрещено покидать место проживание за исключением времени, необходимого для работы или учебы. Ему запрещено без согласования менять место жительства и покидать Андижанскую область.