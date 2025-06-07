Трамп: США введут новые санкции в отношении России при необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что только он будет принимать решение о возможном введении новых санкций в отношении России. Он добавил, что пойдет на этот шаг при необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Посмотрим. Я воспользуюсь этим, если будет необходимо. У них (сенаторов,— "Ъ") есть законопроект, но решать мне. Это мой выбор»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по сайту пресс-пула Белого дома). Он также добавил, что это «очень сильный законопроект».

В начале мая в Сенате США представили законопроект о введении новых санкциях в отношении России. Он предполагает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые покупают в том числе российские нефть и газ. The Wall Street Journal писала, что документ получил поддержку 82 сенаторов из 80 необходимых.

Петр Бузлаев